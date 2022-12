El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 28 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este miércoles 28 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

El amor tocará tu puerta nuevamente. Comenzarás a desarrollar sentimientos por alguien que está cerca de ti y que está en la busca de conquistarte. Por otro lado, analiza muy bien a las personas que te rodean, ya que muchas de ellas te tienen envidia y generan mala vibra en tu alrededor.

TAURO

No juegues un papel que no es tuyo. Deja de asumir la responsabilidad de situaciones que no te pertenecen. Tu misión en la vida no es culparte por errores de terceros. Si tienes pareja, recuerda que está bien exigir lo que tú mereces, sin embargo, debes predicar con el ejemplo y entregar eso que tanto pides.

GÉMINIS

Una expareja podría ser la clave para que comprendas la situación sentimental por la que atraviesas actualmente y no logras definir. Alístate para los grandes cambios que la vida te tiene preparados, Géminis. Iniciarás el año de la mejor manera.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Aprovecha esta última semana del 2022 para hacer una introspección sobre tus acciones y también para agradecer a los que están cerca de ti. No olvides que las palabras tienen peso. Por eso la recomendación es que cumplas todo lo que prometes.

LEO

Jamás podrás cambiar la manera de pensar de los demás. Recuerda que cada quién es responsable de sus acciones y sobre todo de su transformación. El ser tan exigente contigo mismo y con los que te rodean solo te traerá problemas.

VIRGO

Emplea estos últimos días del año en depurar tu vida de todo aquello que no te hace bien. Comienza a ser más positivo y a rodearte de gente que piense en grande. Pasarás por una situación que te obligará a reflexionar sobre el futuro.

LIBRA

Si tienes pareja, tal vez es el momento de analizar qué es lo mejor para ti. En tu intento por complacer a los demás, te olvidaste de qué es lo que tú quieres. Incluso dejaste ir oportunidades prometedoras. Puede ser un proceso doloroso, pero en un corto tiempo notarás los beneficios.

ESCORPIO

El pasado déjalo atrás, Escorpio. Llegó la hora de cerrar ciclos y olvidar lo que no te ayuda a concentrarte en el presente. El ahora es lo más importante y en lo que debes trabajar. Por otro lado, presta especial atención a tu salud este miércoles.

SAGITARIO

Una persona muy cercana a ti tratará de perjudicarte al tergiversar información que tú le contaste desinteresadamente. Ten mucho cuidado y recuerda que no eres responsable de cómo actúen otros. Solo te restará asumir las consecuencias de haber revelado ese secreto.

CAPRICORNIO

Se avecinan proyectos valiosos en el giro de los negocios. Prepárate porque podría ser una gran oportunidad para ti. Respecto a cómo re relacionas con la gente, tu carácter fuerte te servirá de armadura frente a esas personas que solo buscan herirte. En el tema del amor no la pasarás nada bien.

ACUARIO

Las relaciones son como las plantas: todos los días deben regarse. Tú y tu pareja deben darse a la tarea de buscar algo nuevo que los haga salir de la rutina. No te olvides de dedicar tiempo de calidad para ambos, la responsabilidad es de los dos.

PISCIS

Al fin la vida pondrá las cosas en su lugar. Algún examor tocará tu puerta otra vez. Pero no te preocupes, esto solo te confirmará que tomaste la decisión correcta porque ahora ya no tienes sentimientos hacia él o ella.

LA NACION