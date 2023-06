El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 28 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 28 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

No debes temer decirle lo que piensas a tu pareja, si eso sucede es porque no estás con la persona correcta. Al quedarte callado, lo único que conseguirás es convertirte en una bomba de tiempo, que pronto estallará.

Tauro

Cometerás graves errores debido a tu inmadurez, así que trata de ser más consciente de lo que haces y pensar un poco en los demás. Por otro lado, se aproxima una temporada en la que te desharás de lo que no te aporta nada positivo.

Géminis

Se prevén momentos de tensión en el área amorosa, ya que podrías enamorarte de dos personas a la vez. Trata de poner en una balanza las cosas. Un familiar se enfermará, pero no será nada que ponga en riesgo su vida.

Cáncer

La recomendación para el día de hoy es que nunca dejes para después tus cosas personales por ayudar a otras personas. No vale la pena gastar tu tiempo en alguien que no lo merece. En lo laboral, habrá algunos cambios.

Leo

Si tienes pareja, mejorará mucho la relación y la comunicación que hay con él o ella. Solo trata de mesurarte y no permitas que tus inseguridades salgan a flote porque ocasionarás grandes discusiones gracias a eso.

Virgo

Es importante que, a pesar de todo, mantengas tu felicidad. No puedes dejar que la gente se entrometa en tu vida y que te quite algo que te hace bien. Nadie tiene el derecho de interferir en tu entorno y en tus decisiones.

Libra

Una de tus amistades se convertirá en una pieza clave para tu desarrollo. Te revelará algunos secretos que te ayudarán mucho a crecer como persona. Solo mantén tus reservas, nunca es bueno confiar al 100% en alguien.

Escorpio

Serán días de muchos cambios, especialmente en tu vida personal. Te desprenderás de la gente a la que ya no querías cerca. Esas amistades falsas saldrán de tu entorno y finalmente te sentirás tranquilo, verás que valdrá la pena.

Sagitario

Recibirás noticias de personas que significaron mucho para ti, pero no podrás hacer nada para traerlas de regreso. Solo quédate con lo bonito que vivieron y sigue adelante. Aprende a vivir en el presente y no en el pasado.

Capricornio

Los astros te dicen que no te dejes llevar por la tristeza porque podrías caer en una terrible depresión. Siempre debes de salir adelante e intentar abatir los obstáculos. La vida no es sencilla para nadie, no te preocupes.

Acuario

Tendrás muchas oportunidades de crecimiento en el área de los negocios, no las desaproveches. Solo mantente firme en tus decisiones y piensa muy bien lo que vas a hacer, de lo contrario, podrías perder dinero.

Piscis

Cuídate de caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Respecto al amor, no es recomendable que le ruegues a esa persona, no mereces estar detrás de alguien para que te quieran. Vales mucho y ya encontrarás a alguien que lo sepa.

