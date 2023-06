El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 28 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 28 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

A veces crees que eres superior a tu pareja en muchos temas, pero hoy te llevarás una sorpresa. Así comprenderás que el amor no es una competencia y que ambos pueden complementarse. No debes sentirte mejor que él o ella.

Tauro

No juegues al azar cuando se trate de dinero, siempre es mejor tener un escenario estable y contar con la seguridad de que todo saldrá bien. Crea métodos y estructuras para que aumenten tus ingresos o al menos se mantengan.

Géminis

En una relación siempre debe de predominar la verdad, dado que es la base de la confianza. Si tu pareja descubre que le has mentido en varias ocasiones, no reaccionará nada bien. Así que trata de cambiar por el bien de ambos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

Te propondrán formar parte de un proyecto o una inversión, sin embargo, es mejor que no aceptes porque no resultará bien. La realidad es que no está bien fundamentada la idea y hay muchos riesgos involucrados.

Leo

El trabajo no debe ser un sufrimiento, así que si te sientes incómodo con el trato que te da tu jefe debes decírselo. Los gritos, insultos y cualquier cosa que te haga sentir mal, no es correcta. Si bien el empleo es pesado, no tienes por qué sufrir con él.

Virgo

Sueles querer que los problemas con tu pareja se solucionen por arte de magia, pero te olvidas de poner de tu parte. Lo único que tu ser amado espera de ti es una disculpa sincera y que aceptes tus errores. No lo decepciones.

Libra

La recomendación de los planetas es que empieces a ahorrar y que no te gastes tu dinero en cosas que no necesitas. Esos pequeños actos de responsabilidad tienen un impacto significativo en tu vida. Tu destino depende de eso.

Escorpión

Tu pareja no puede forzarte a tener una familia. Es un proyecto que ambos deben decidir en conjunto, de manera consciente. Si sus planes no coinciden, tal vez deberían pensar en separarse o llegar a un acuerdo.

Sagitario

El conocimiento es poder, así que trata de seguir cultivándote sobre temas que todavía desconoces. Lo necesitarás en el futuro y agradecerás haberte preparado con tiempo. Toma cursos, lee libros y termina ese grado académico que dejaste.

Capricornio

No reveles un secreto que involucra a uno de tus seres queridos, solo traicionarás su confianza y no te servirá de nada. Además, recuerda que no hay que hacer lo que no te gustaría que te hicieran, el karma existe.

Acuario

Todo tiene una explicación, no te desesperes. Si estás ansioso por saber acerca de un tema relacionado con tu pareja, espera a que él o ella hablen de eso. Si tú lo haces, correrás el riesgo de molestarte y arruinar todo.

Piscis

Es un buen momento para que reflexiones sobre las actitudes que has tenido hacia tu pareja y que han fracturado la relación. No eres perfecto, nadie lo es, pero es importante que aprendas a reconocer tus errores.

