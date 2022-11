El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 11 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este viernes 11 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es hora de cuidar un poco más lo que comes, porque sueles excederte con los alimentos que no te hacen nada bien. También se aproxima la oportunidad de planear un viaje con una persona que es muy importante para ti.

TAURO

No permitas que los errores del pasado te cobren factura hasta hoy. Si aprendiste la lección, no tienes ningún karma que temer. Aléjate de esa amistad que solo te trae problemas, porque te mereces la energía positiva que está por llegar.

GÉMINIS

No pienses en esas personas que se fueron y no quisieron regresar. Concéntrate en quienes están y te demuestran que te aprecian. Tendrás muchas oportunidades de florecer este fin de semana, en el amor, en la amistad y en lo familiar.



CÁNCER

Es crucial que hagas una introspección sobre lo que sientes que no está bien en ti, pero también que te felicites por lo que dejaste en el pasado y lo bueno que has logrado. Retornará un amor del pasado, pero debes decirle que no.

LEO

No seas tan ingenuo siempre porque hay personas que están al lado tuyo y no te desean el bien que profesan. Enciende tus alarmas y préstale atención a tu intuición. No dejes ir esa oportunidad por miedo a sufrir.

VIRGO

Este fin de semana conocerás a nuevas personas por las redes sociales y te darán de ahora en adelante muchos momentos de felicidad. Ese amor que permanecía en tu corazón dejará de ser el protagonista de tu historia.

LIBRA

Te espera una vida llena de éxitos, por lo que no es necesario que sufras por aquello que no se dio en lo laboral. Las oportunidades están sobre ti y llegarán en cualquier momento. Las mejoras económicas también.

ESCORPIO

Una de tus amistades terminará con su pareja y necesitará de tu apoyo más que nunca. En cuanto a tu relación, no finjas sentimientos y sé sincero para evitar lastimarlo o lastimarla. Tampoco exijas lo que no puedes dar.

SAGITARIO

Hay personas que consideras tus amigos, pero que en realidad solo buscan el momento perfecto para darte una puñalada por la espalda. Pronto sabrás quiénes son para que puedas alejarte. El karma se encargará de ellos.

CAPRICORNIO

Las relaciones se construyen, si algo no te gusta de una persona o incluso te lastima debes decírselo. No permitas que un mal día te haga pensar que tienes malos amigos o una mala pareja. Solo evalúa si los daños fueron graves o no.



ACUARIO

Se aproximan muchas oportunidades en los negocios, tantas que hasta tendrás el privilegio de elegir la que más te guste. Por otro lado, recibirás críticas de una persona a quien estimas, pero no debes permitir que te afecte.

PISCIS

Nunca trates de aparentar algo que no eres. Mentalízate a que tus valores deben predominar ante cualquier cosa y que lo que necesites en la vida, lo conseguirás de manera recta. Ten cuidado con las traiciones de amigos.

