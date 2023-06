El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 2 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 2 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Algunas personas que te hicieron daño en el pasado sufrirán las consecuencias de sus actos y les llegará el karma por todas las lágrimas que derramaste a causa de ellos. No te alegres por el sufrimiento ajeno, pero tampoco te sientas mal por ellos.

Tauro

Se aproximan días en los que no querrás ni levantarte de la cama, ya sea por cansancio por tu estado anímico. Pero no permitas que esa situación se extienda y que se vuelva algo constante en tu día a día. Esfuérzate.

Géminis

La recomendación para este fin de semana es que no le cuentes tus planes a todo el que se te cruce. Sé un poco más reservado porque a tu alrededor hay mucha gente que te tiene envidia y su mala energía podría llegar a ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Los astros te dicen que es momento de que emprendas todas esas ideas que tienes en mente, ya que alguien más podría robártelas y hacerlo por ti. Recuerda que se las has dicho a muchas personas, por lo que es un riesgo latente.

Leo

Se aproximan grandes cambios en tu vida y todos te dejarán grandes enseñanzas. Aprenderás de ciertas situaciones que te ocurrieron en el pasado y ya no confiarás tanto en las personas. Solo no permitas que eso te quite las ganas de conocer gente nueva.

Virgo

En los últimos meses, has sido un poco más frío e indiferente, y todo se debe a las traiciones y engaños que sufriste en el pasado. Sin embargo, no permitas que esas situaciones que tú no buscaste te afecten. Aprende a ver la vida más colorida.

Libra

Si no tienes pareja, este fin de semana conectarás con alguien que te dejará una huella instantánea. Es probable que asistas a una reunión social y allí le conozcas. Por otro lado, un familiar se enfermará, pero no será nada grave.

Escorpión

Te enamorarás de alguien que ya tiene pareja, así que lo más recomendable es que te alejes de ahí de inmediato. Primero, porque no puedes entrometerte en una relación y, segundo, porque no mereces ser la segunda opción.

Sagitario

Los astros te dicen que tienes que ser más obstinado con tus ideas, ya que tu familia suele querer que cambies de opinión si algo no les gusta a ellos. Tus sueños y objetivos son tuyos, no de tus papás ni tus amigos.

Capricornio

Este viernes sentirás la necesidad de buscar a alguien que ya no está en tu vida, puede ser una vieja amistad o un examor. Hazlo, no te limites, te servirá para cerrar ese ciclo y liberarte de todo lo que no pudiste decirle en su momento.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Atraerás con tu sentido del humor la atención de cualquier persona. Serás el alma de la fiesta donde quiera que te presentes y todos querrán estar contigo. En cuestiones del amor, no permitas que te vean la cara.

Piscis

La recomendación para este fin de semana es que cuides más tu alimentación y priorices la actividad física. Ten por seguro que si lo haces te sentirás con más energía y ganas de vivir. No tengas miedo de decir lo que sientes.

LA NACION