El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 24 de febrero

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 24 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es momento de que dejes de ayudar a las personas que no valoran lo que haces por ellas. Están acostumbradas a recibir todo de ti que olvidaron agradecer. Sacúdete de esas malas energías y enfócate en lo que sí vale la pena.

TAURO

Los astros te dicen que tengas cuidado con la manera en la que tratas a las personas, ya que podrías equivocarte. Sueles ser muy duro con quienes siempre han estado a tu lado y estarías en riesgo de perderlos si no te remites.

GÉMINIS

El tema del amor está bien proyectado para ti. Conocerás a una nueva persona por medio de una de tus amistades. Si no tienes pareja, no hay nada que te impida ir más allá. Solo ten cuidado de no sacar tu peor cara desde el principio.

CÁNCER

La recomendación para este viernes es que pongas atención en las personas que te rodean. Hay quienes están a tu lado un día, pero el otro no. Esas son señales de que en cualquier momento pueden traicionarte por la espalda.

LEO

Es preciso que regreses un poco al pasado para recordar los errores que cometiste y que eso te sirva como inspiración para el presente. No te lamentes por lo que hiciste, es mejor arrepentirse por lo sucedido que haberse quedado con las ganas de hacerlo.

VIRGO

Los planetas te exhortan a cuidar más de tu alimentación porque tu salud podría verse afectada si no lo haces. La comida saludable es lo que te mantiene con energía, pero al final tú eliges cómo nutrir a tu cuerpo.

LIBRA

La energía cósmica te hará caer en cuenta de que no vale la pena engañarte a ti mismo. Tienes que aprender a ver la vida como realmente es, no hacerte falsas expectativas de lo que podría suceder. Sé realista.

ESCORPIÓN

Este fin de semana deberás enfrentarte a una serie de cambios en materia sentimental. Debes afrontarlos con valentía porque puede ser que algunos de ellos te duelan. Pero es parte de avanzar y ten por seguro que después de eso vivirás más feliz.

SAGITARIO

El área profesional mejorará para ti el día de hoy. Habrá algunos cambios que te favorecerán por completo. Por otro lado, no permitas que la gente de tu alrededor te juzgue por tus decisiones personales. Solo tú sabes cómo quieres vivir tu vida.

CAPRICORNIO

Se impone que pongas límites con la gente que te critica. A veces lo evitas por no querer ser mala persona, sin embargo, defenderte no significa que seas grosero. Deja que tu carácter haga lo suyo para tu bienestar.

ACUARIO

Es probable que te involucres sentimentalmente con alguien, pero no será nada duradero. También puede ser que tengas algunas discusiones con un miembro de tu familia. Solo trata de tomar las cosas con calma para no lastimar a nadie.

PISCIS

Terminarás el mes lleno de sorpresas, por lo que los próximos días los pasarás más feliz que nunca. En cuanto al amor, una persona que quieres mucho podría comenzar a sentir atracción por ti y te pasará lo mismo.

