El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 31 de marzo

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 31 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

A partir del día de hoy debes estar muy atento para no cometer los mismos errores que en el pasado. Sueles hacer mucho, pero es hora de cambiar. Respecto a tu familia, trata de no alejarte de ella por tu trabajo.

TAURO

La vida no es fácil, siempre estarás en altas o bajas, así que no trates de forzar nada y comprende que debes pasar por todo eso para crecer personalmente. Si algo no te sale a la primera, intenta varias veces, no te rindas.

GÉMINIS

Se aproximan momentos muy buenos con tu pareja, especialmente después de que esta te dé una sorpresa. Te mostrará cuánto te quiere y cuánto necesita de ti. Un familiar solicitará tu ayuda, no le des la espalda.

CÁNCER

Los astros te dicen que dejes de recriminarte por las equivocaciones que has tenido. Eso no te ayudará en nada, al contrario, provocará que caigas en lo mismo. No te impacientes cuando algo no suceda como tú quieres.

LEO

Se impone que creas más en ti y que no permitas que nadie te quite las ganas de luchar por tus sueños. Siempre mantente de pie a pesar de la tempestad. Iniciarás el próximo mes con muchas sorpresas y posibilidades de viaje.

VIRGO

Es preciso que no le des más de la cuenta a una persona. Todo tiene que ser recíproco y si él o ella no te dan todo, no tienes por qué hacerlo. Si tienes pareja, debes saber que en ocasiones teme contarte sus problemas por miedo a que le juzgues.

LIBRA

Te enterarás del engaño de una persona que era muy valiosa para ti, pero no tienes que tomártelo tan a pecho. Recuerda que la gente actúa conforme a lo que tiene dentro de su corazón. No eres tú, es ella que no supo valorar.

ESCORPIÓN

Te llegarán nuevas oportunidades de trabajo, ya sea en un nuevo puesto o en una nueva empresa. Incluso podrías comenzar a experimentar el empleo remoto. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, porque te traicionarían.

SAGITARIO

Los astros te dicen que es momento de sanar viejas heridas y salir de ese pasado en el que estabas inmerso. Ya estás en otra etapa y solo tú puedes empezar a vivir el presente. Enfócate en todo lo positivo que tienes.

CAPRICORNIO

Tendrás la oportunidad de relacionarte sentimentalmente con una persona, pero es preciso que te alejes desde el inicio porque él o ella ya tienen pareja. No entres en juegos prohibidos porque perderías tu dignidad.

ACUARIO

Antes de querer resolverles la vida a tus llegados, tienes que ocuparte de la tuya. Te enfocas mucho en cuestiones que no deberían importarte, así que trata de tener más momentos de relajación y darte tiempo para ti.

PISCIS

Aléjate de las personas que solo te buscan cuando necesitan algo y acércate más a quien sí te busca. No tengas miedo del ámbito sentimental, aunque en algún momento te enamores o te lastimen, conservarás tu encanto.

