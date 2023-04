El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 27 de abril

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 27 de abril.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No pasarás un buen día en cuestiones de trabajo, ya que deberás rehacer algo que ya habías terminado. Solo trata de tener paciencia y no entrar en desesperación porque te será contraproducente. Ponle más dedicación que la primera vez.

Números de suerte: 44, 36, 19.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se impone que, si vas de compras, no caigas en todas las ofertas que te ofrecen. Hay muchos engaños en las tiendas y si caes en uno podrías perder tu dinero. Recuerda que siempre es más importante la calidad que la cantidad.

Números de suerte: 29, 7, 46.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es preciso que empieces a ocuparte más de ti, sin importar que la gente piense que eres egoísta. Llegó la hora de que dejes de complacer a otros y te ocupes más de lo que quieres para tu vida. Deja que cada quien se responsabilice de su vida.

Números de suerte: 50, 11, 2.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que están contigo en materia laboral. No habrá nada que pueda salirte mal si los planetas se alinearon a tu favor. Incluso tu actitud cambiará, te sentirás más responsable y con energía de trabajar.

Números de suerte: 1, 10, 5.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Caerás en cuenta que todo lo que tienes en la vida actualmente es porque lo has buscado y lo has cosechado. Si no te gusta el resultado, eres tú quien debe trabajar por conseguir algo diferente. Eres el dueño de tu propio destino.

Números de suerte: 10, 6, 1.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La recomendación para este jueves es que no te dejes caer ni dominar por el desgano. Intenta motivarte ti mismo y lucha por tus objetivos. Cualquier expresión artística que hagas hoy promete ser muy exitosa.

Números de suerte: 30, 12, 5.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es momento de que pongas en marcha esas ideas que tienes para lograr una mayor estabilidad económica. Si te propones realizar tus metas, ten por seguro que no habrá nadie que te detenga. En cuanto al amor, podrías conocer a alguien especial.

Números de suerte: 5, 30, 12.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Las personas que te quieren se preocuparán junto contigo por algo que recientemente te sucedió. Eso hará que te sientas un poco menos solo. Expresa todo lo que te moleste o te lastime, nunca te quedes callado.

Números de suerte: 13, 25, 3.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te harán varias invitaciones a eventos sociales en lo que resta de la semana. Estarás 100% rodeado del ambiente de fiesta y podrás despejarte un poco de tus ocupaciones. Solo trata de no incumplir con tus obligaciones.

Números de suerte: 8, 19, 23.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Debes concentrarte en el presente y no en el pasado o el futuro. Deja de preocuparte por cosas que ni siquiera han pasado y que no sabes si realmente sucederán. Pon énfasis en tu realidad y evita exagerar tus pensamientos.

Números de suerte: 40, 27, 12.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Lo más sano para ti el día de hoy es que aprendas a reírte de tus errores y no te los tomes tan en serio. A esta vida llegaste para aprender cosas y no puedes hacerlo todo perfecto. Sé más paciente contigo mismo.

Números de suerte: 16, 8, 34.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tus relaciones personales se verán afectadas por algunos aspectos negativos que tienes, trata de mejorarlos para que no pierdas a nadie. Respecto al ámbito amoroso, tu pareja te apoyará en algo que deseas.

Números de suerte: 21, 4, 18.

Horóscopo de Piscis

LA NACION