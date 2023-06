El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 8 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 8 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Surgirán nuevos intereses para ti, como la necesidad de vivir aventuras o adentrarte a lo desconocido. Al mismo tiempo, te llegará el éxito que tanto esperabas. Lo mejor es que estarás preparado para todo y listo para enfrentar los retos.

Números de suerte: 4, 1, 39.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para el día de hoy es que pienses primero en ti antes que en todo y en todos. Esa es la fórmula para encontrar la verdadera felicidad. Tómate tu tiempo para elegir lo que te haga sentir bien y escoge detenidamente a quienes quieres que estén en tu vida.

Números de suerte: 19, 22, 31.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Algunos familiares tratarán de manipularte y utilizarte para su conveniencia, así que desde que te pidan el primer favor mantente alerta. Todo lo que has vivido en el pasado te servirá para ser más fuerte emocionalmente.

Números de suerte: 15, 26, 17.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Por fin te llegó el momento en el que ya sabes elegir al tipo de gente del que quieres estar rodeado. Te sentirás más libre para hacer lo que quieras e inspirarás a otros con tu felicidad. No habrá nadie que te detenga.

Números de suerte: 9, 10, 4.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Se impone que seas más cuidadoso a la hora de expresar lo que sientes, ya que suele ser muy fuerte tu temperamento. No estalles frente a la gente que quieres y, sobre todo, no permitas que cosas sin sentido te provoquen malestar.

Números de suerte: 11, 25, 16.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La energía planetaria está de tu lado y eso significa que no te faltará prosperidad, abundancia, amor, ni salud. Quizá recibirás las bendiciones de forma lenta, al grado de que pensarás que nunca llegarán, pero sé paciente.

Números de suerte: 18, 33, 14.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Habrá algunos cambios en tu vida, pero todos para mejorar. Todo lo que sufriste en el pasado te quedará como lección para seguir adelante y quizá sea hora de poner en práctica esos aprendizajes. Serás más realista que antes.

Números de suerte: 38, 29, 43.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Si estás soltero, llegará tu hora de enamorarte. Conocerás a alguien con quien el clic será inmediato y vivirás momentos inolvidables. Cualquier relación que comiences a partir de hoy será exitosa, incluso si no es en temas románticos.

Números de suerte: 42, 36, 6.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te piden que recuerdes que el karma existe y que todo lo que hagas regresará a ti con creces. Así que es preferible que no lastimes a nadie, que no mientas y que no prometas cosas que no vas a cumplir.

Números de suerte: 3, 24, 45.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Te llegarán nuevas oportunidades de probar tus talentos, especialmente si se trata de la rama artística. Descubrirás que eres bueno para hacer cosas que antes ni siquiera se te cruzaban por la mente. Triunfarás por todo lo alto.

Números de suerte: 10, 2, 31.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

A partir de este jueves te convertirás en una persona más directa, determinante y sin vergüenza de expresar lo que siente. Dirás todo sin tapujos y te atreverás a decir lo que antes creías que podría lastimar a alguien.

Números de suerte: 23, 19, 7.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se exaltará tu interés por todo lo místico y al experimentarlo te sentirás más pleno y tranquilo. Por otro lado, recibirás propuestas para echar a andar aquellos proyectos que tenías pendientes o que solo eran una idea lejana.

Números de suerte: 49, 5, 26.

