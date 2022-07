El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 26 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 26 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Debes estar alerta para que identifiques las intenciones de las personas que llegan a tu vida en los próximos días. Tendrás una enorme necesidad de libertad, pero tampoco te gustará estar solo. Solo dile a tu pareja que te conceda tu espacio por un tiempo.

Números de suerte: 8, 19, 43.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No habrá más juegos en el tema amoroso y parece que por fin sentarás cabeza. Aunque toma en cuenta que no es momento de precipitarte a estar con alguien, ya que toda relación debe ser elegida cuidadosamente.

Números de suerte: 20, 4, 15.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si estás soltero, los astros te dicen que te ayudarán a encontrar aquel amor que tanto deseas. No aconsejes a quien no escuche tus consejos, ni trates de intervenir en la vida de nadie, los problemas ya no deben formar parte de tu vida.

Números de suerte: 39, 45, 21.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Serás más admirado y valorado en los próximos días por la gente que te rodea. Disfruta del proceso que esto conlleva. Deja espacio en tu corazón para todas las sorpresas y noticias inesperadas que se acercan a tu vida.

Números de suerte: 11, 3, 22.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si tienes pareja, llegó el momento de saber si esa persona te quiere de verdad y si permanecerá a tu lado para aceptarte tal y como eres. Sales de la inseguridad y los complejos que te hacían sentir menos y brillas como nunca antes.

Números de suerte: 29, 42, 35.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Ganarás dinero en todo lo relacionado con el arte, la tecnología y las comunicaciones y no habrá poder humano que pueda paralizar tu ascenso. Saldrás de la pasividad que detenía tu progreso y las actividades de tu día a día.

Números de suerte: 50, 38, 14.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La vida te enseñó a cómo relacionarte mejor con la gente para no ser víctima de engaños o traiciones, o bien, a darte cuenta si te hacen mal. Se solucionarán todos los problemas familiares que tenías e incluso los personales.

Números de suerte: 41, 27, 13.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Si no te atreviste a hacer algo en el pasado, ahora tendrás toda la motivación para realizarlo. Di todo lo que piensas, pero cuidando no herir a otros. Los altibajos en varios aspectos te orillan a tomar decisiones más realistas.

Números de suerte: 10, 30, 47.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Si no estás satisfecho con tu bienestar médico, busca otras alternativas y hazte los chequeos necesarios. No dejes tu salud a la deriva y acude al doctor. Se reavivará todo lo relacionado con asuntos legales que tenías.

Números de suerte: 31, 28, 5.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Llegó el momento de complacerte a ti mismo y dejar de lado la opinión que otros tienen sobre ti. Te regalarás más tiempo y dejarás de desvivirte por otras personas. Cambiará tu estilo de vida, incluido tu entorno social.

Números de suerte: 9, 16, 4.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No importa la edad que tengas, siempre es buena idea hacer lo que a uno le hace feliz aunque eso implique iniciar de cero. No permitas que nadie perturbe tu paz mental. Equilibra tu salud mental con la física.

Números de suerte: 12, 6, 17.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Comprenderás un poco más el valor de todo y el precio que hay que pagar por lo valioso, no solo por lo que no es material, sino también cambiará un poco tu actitud en las finanzas. Regálate unas merecidas vacaciones.

Números de suerte: 3, 25, 33.