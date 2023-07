El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 4 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 4 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La energía planetaria está de tu lado, sin embargo, también debes de esforzarte en conseguir lo que quieres. Nada llegará a ti si estás sentado en la espera. Si lo haces, el dinero llegará a ti con gran facilidad.

Números de suerte: 17, 46, 30.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para este martes es que no mires a un lado, la vida de los demás no es de tu incumbencia. No critiques ni señales los defectos de otras personas, lejos de hacerte bien te hace un mal. No te llenes de amargura.

Números de suerte: 6, 29, 45.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que tienes que escoger mejor a tus amistades, no te dejes deslumbrar por las apariencias. No te fijes en cómo se ven, sino en lo que hacen y cómo te llevas con ellas. No actúes impulsivamente.

Números de suerte: 4, 21, 13.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No des opiniones cuando no te las han pedido, dado que podrías meterte en problemas. Además, a veces es mejor mantener en buen estado tus relaciones sentimentales, no vale la pena ocasionar momentos incómodos solo porque quieres decir algo.

Números de suerte: 15, 44, 25.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es preciso que dejes el pasado atrás y que no sigas lamentándote por lo que no sucedió o por lo que no lograste conseguir. En cuestiones sentimentales, aléjate de esas personas que solo te atrasan o te atan a recuerdos desagradables.

Números de suerte: 35, 18, 7.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Todo el dinero que inviertas se te multiplicará si lo haces de forma inteligente, así que evalúa los riesgos y hazlo cuando te sientas listo. Con las ganancias que obtengas atrévete a darte algunos gustos, no hay nada de malo en consentirte.

Números de suerte: 2, 19, 34.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si tienes una relación amorosa, el día de hoy tu pareja te pondrá en una situación difícil de resolver. Si no quieres problemas, lo recomendable es que seas muy paciente y tolerante. No te aventures a lo desconocido esta vez.

Números de suerte: 3, 45, 15.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Afortunadamente, todo panorama gris comenzará a volverse de colores: se acabarán las dudas, los celos y los rencores. También podrás disfrutar de todo lo que se te negó en algún momento, ya sea material o sentimental.

Números de suerte: 46, 20, 5.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Todo lo relacionado con los viajes al extranjero está bien proyectado para ti, así que no dudes en empezar a planear alguno. También tendrás muy buenos resultados en el plano profesional, ciertos cambios te beneficiarán.

Números de suerte: 44, 26, 38.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si tu deseo es volver a estudiar o retomar algún curso que tenías pendiente, hazlo. No existe la edad perfecta para seguir educándose. Además, es importante que siempre sigas adelante con lo que te hará crecer.

Números de suerte: 8, 10, 2.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No te limites este martes, siente la confianza de expresar tus ideas en todos los escenarios posibles. Si estás con tus amigos, diles lo que piensas, lo mismo si se te ocurrió algo innovador en tu trabajo. Todo resultado será positivo.

Números de suerte: 2, 33, 1.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás pequeños problemas económicos, pero no debes permitir que estos influyan en tu estado de ánimo. No hay nada de que preocuparse, la incertidumbre durará poco y el dinero comenzará a fluir rápidamente en tus manos.

Números de suerte: 20, 9, 16.

