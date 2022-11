El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 8 de noviembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 8 de noviembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La Luna Llena traerá para ti algunas experiencias inesperadas: comenzarás a sentir atracción por una persona y tus pasiones se despertarán. Es momento de hablar con tu corazón y darle respuesta a las preguntas inconclusas.

Números de suerte: 9, 22, 17.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Te divertirás con las personas que amas y el cariño de los que te aprecian no te faltará en ningún momento. Es hora de que pienses en divertirte y compartas momentos con quienes tienen tus mismos intereses.

Números de suerte: 29, 12, 5.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No te cierres a conocer nuevas amistades porque este martes tendrás la oportunidad de cruzarte con personas extraordinarias. Tendrás algunas complicaciones de salud, pero nada de que preocuparte. Te recuperarás.

Números de suerte: 6, 21, 30.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No confíes ciegamente en las personas desde un inicio. Primero analiza todo lo que tiene para ofrecer y sobre todo qué vibra te genera. Por otro lado, no te enganches en querer complacer a todo el mundo, terminarás agotado.

Números de suerte: 10, 14, 17.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Debes aprender a ser más neutral y no irte a los extremos en cada decisión que tomas. Ubícate en el centro y analiza cada opción con detenimiento. Tendrás interés de ayudar al prójimo en las próximas horas.

Números de suerte: 5, 20, 16.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

El día de hoy finalmente entenderás que esa persona por la que tanto sufres no te merece. Saldrás de viejos hábitos y fanatismos que te mantenían paralizado. Ya nadie podrá manipularte ni dominar tu vida.

Números de suerte: 9, 26, 42.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

El mundo del arte será tu fuerte no solo hoy sino también los próximos días. Tomarás decisiones que te llevarán a superar traumas e inseguridades que tenías. Vivir el momento es lo mejor que puedes hacer por ti.

Números de suerte: 21, 3, 39.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es momento de que cuides tu salud y evites comer cosas que te hacen daño, por ejemplo un exceso de golosinas. También tu piel requiere de más atención. Ese problema de espalda baja que tenías te dará nuevos síntomas.

Números de suerte: 27, 6, 32.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tu creatividad estará a todo lo que da. Te crearás un universo nuevo, primero en tu cabeza y después lo llevarás al plano terrenal. Despertarás muchas envidias a tu alrededor, por lo que debes cuidar a quién le cuentas tus planes.

Números de suerte: 9, 26, 42.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Lo que te destruye no merece estar en tu vida. Los astros te exhortan a que tomes esa decisión final para de una vez por todas alejarte de la toxicidad. La economía no estará en su mejor momento, pero no será duradero.

Números de suerte: 4, 17, 32.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No permitas que quieran entrometerse en tu individualidad ni en cómo la vives. Eres libre de elegir lo que quieres para tu vida y también libre de no decírselo a nadie. Respeta a los demás y también exige que te respeten.

Números de suerte: 3,11, 24.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo que te dicte tu corazón será la respuesta a esos cuestionamientos que te haces desde varios días atrás. Hoy la encontrarás, pero no debes dudar ponerla en marcha. Tus sentidos estarán más despiertos que nunca.

Números de suerte: 15, 23, 5.

Horóscopo de Piscis

LA NACION