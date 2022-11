El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 16 de noviembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 16 de noviembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu casa de los viajes estará mejor que nunca porque justo este miércoles Venus entró en ella. Prepara las maletas y déjalas hechas porque seguramente tendrás nuevas aventuras en puerta.

Números de Suerte: 7, 20, 1.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Si tienes pareja, ten cuidado de no causarle celos por situaciones que no tienen sentido. Siempre sé sincero y no le ocultes nada porque la verdad siempre sale a la luz. Será tu mejor momento en cuestiones físicas.

Números de Suerte: 46, 14, 32.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu lado romántico se verá exaltado, por lo que podría ser momento de demostrarle a tu pareja que sí quieres un compromiso con ella. Todos los planes que hagas con tu ser amado tendrán potencial para ser exitosos.

Números de Suerte: 11, 9, 50.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La seguridad en ti mismo aumentará por la energía planetaria y tu aura será un imán que atraiga energía positiva. Tu salud se encontrará bastante bien y eso se reflejará en tu personalidad.

Números de Suerte: 38, 5, 21.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Las personas que menos te imaginabas llegarán a tu vida y eso te dará tranquilidad porque será gente llena de buena vibra. Tú también estarás más alegre que nunca y lo contagiarás a todo el que esté a tu alrededor.

Números de Suerte: 36, 28, 19.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Venus reinará sobre tu casa del hogar, por lo que se prevé que tengas las mejores energías allí. La paz y el amor reinarán. Puedes aprovechar esta racha para sacar todo lo que ya no necesitas y crear más tranquilidad.

Números de Suerte: 3, 1, 44.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tu lado poético se exaltará este miércoles, así como el creativo. Es momento de llevar a cabo esos trabajos o actividades que te requieren más expresión. Naciste para triunfar y de eso ya no hay duda.

Números de Suerte: 15, 47, 13.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tendrás algunas complicaciones a nivel monetario, pero los astros te dicen que no te preocupes porque pronto habrá energía que ayude a que mejores. Tu economía se estabilizará después de esa mala racha gracias a tu buena administración.

Números de Suerte: 10, 8, 25.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tu personalidad estará más brillante que nunca y con ella podrás lograr hasta lo que creías imposible. Se te abrirán muchas puertas. También derrocharás energía positiva gracias a que Venus entró en tu casa del amor y la belleza.

Números de Suerte: 14, 30, 6.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Encontrarás finalmente un espacio en el que podrás encontrarte contigo mismo, meditar y orar por lo que más deseas. Por otro lado, se reavivarán las ganas que tenías sobre hacer obras de caridad y no te detendrás hasta llevarlas a cabo.

Números de Suerte: 9, 11, 2.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todo el trabajo que hagas en grupo te dejará grandes beneficios económicos, por eso la recomendación de hoy es aceptar la ayuda o consejos de amigos y colaboradores. Tus talentos serán muy bien valorados.

Números de Suerte: 49, 7, 4.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Todo lo relacionado con tu trabajo o profesión recibirá un esfuerzo extra de tu parte. Tu sentido de la responsabilidad se verá potencializado y lo mejor es que sí habrá frutos. No dejes para después tus obligaciones.

Números de Suerte: 28, 33, 12.

Horóscopo de Piscis

LA NACION