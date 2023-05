El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 31 de mayo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 31 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La recomendación para esta mitad de semana es que le pongas un poco de color a tu vida. A veces te hace falta sentir emociones fuertes para que te motives. No le temas a lo desconocido, aventúrate a vivir cosas nuevas.

Números de suerte: 1, 30, 39.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Comenzarán a surgir en ti deseos de explorar, conocer y disfrutar, solo trata de ir con cautela y no dejarte llevar al 100% por tus impulsos. Recuerda que ser impulsivo es correr riesgos innecesarios, mejor planea todo con calma.

Números de suerte: 13, 20, 8.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que por ahora no estás en un buen momento para incursionar en algo nuevo. Es mejor que te mantengas en lo que ya conoces para evitar pérdidas de cualquier tipo. Si haces caso omiso podrías sufrir las consecuencias.

Números de suerte: 7, 20, 1.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se impone que siempre hables con la verdad, pero que cuides los sentimientos de las demás personas. Está bien ser sincero, pero no cuando tu opinión lastima a alguien. Aprende a dar lo que te gustaría que te dieran, por ejemplo, respeto.

Números de suerte: 14, 3, 12.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es preciso que antes de tomar cualquier decisión lo pienses dos veces. No te dejes llevar arrebatadamente por lo primero que se te ocurre. Asegúrate de usar tanto tu mente como tu corazón para saber qué es lo mejor para ti.

Números de suerte: 16, 44, 3.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Destacarás de todo lo que realices y sentirás la necesidad de compartir esos triunfos con la gente que más quieres. No lo dudes, te lo mereces. Es hora de que te reconozcas el esfuerzo que haces y la capacidad que tienes.

Números de suerte: 7, 10, 40.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si crees que el tiempo no te alcanza para hacer todo lo que te gustaría es porque tienes que organizarte mejor. Planea mejor tus tiempos y prioriza tener una agenda para que puedas pautar cada cosa que pretendes llevar a cabo.

Números de suerte: 28, 7, 16.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se te presentará un problema que ya es recurrente en tu vida con el objetivo de que le prestes mayor atención y pienses en una alternativa para solucionarlo. No lo dejes pasar, es hora de que tomes las riendas de esa situación.

Números de suerte: 38, 2, 11.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Ya es hora de que recuperes ese positivismo que te caracteriza. Este miércoles inícialo con la mejor actitud y no reflexiones sobre lo negativo. Actívate y espera solo noticias buenas. De esa manera tu panorama cambiará.

Números de suerte: 17, 2, 35.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

El Cosmos estará de tu lado para que logres todos tus objetivos, sin embargo, también debes poner de tu parte. Para cualquier cosa que quieras hacer tienes que esforzarte. Nada cae del cielo, si algo no te ha funcionado es porque no le has puesto el suficiente empeño.

Números de suerte: 20, 5, 43.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es el momento ideal para las compras y ventas. Así que si tienes algo que adquirir o algo de lo cual deshacerte, no desaproveches la energía planetaria del día de hoy. Por otro lado, serás finalmente escuchado y convencerás a muchos.

Números de suerte: 20, 47, 21.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Si la situación familiar no estaba del todo bien en días pasados, este miércoles cambiará. Harás nuevos compromisos con tu pareja, con tu familia cercana y hasta con tus amigos. Todo para preservar relaciones sanas.

Números de suerte: 8, 16, 4.

