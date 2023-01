El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 4 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 4 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de ser cuidadoso con el dinero. Sé más ahorrativo e invierte en cosas que te servirán para el futuro. Busca orientación con algún profesional de las finanzas para que de esta manera sepas economizar tus ingresos.

Números de suerte: 5, 41, 9.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Abrirás los ojos ante varias situaciones que ocurren actualmente en tu familia. Aunque no será algo de tu agrado, te darás cuenta de cómo son las cosas realmente. No olvides que a tu lado siempre estarán las personas que amas y te aceptan. Tu único objetivo será estar en paz.

Números de suerte: 11, 26, 30.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Lo único que puedes hacer con tus errores del pasado es aprender de ellos. Trata de no aferrarte a lo que no puedes arreglar y mejor enfócate en lo que sí tiene solución. El karma tarde o temprano llega. Recuerda que tus buenas acciones serán recompensadas. .

Números de suerte: 45, 2, 37.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No ignores lo que te dice tu corazón. Las respuestas a las situaciones más difíciles siempre las encontrarás en tu interior. Confía más en tu buen juicio. En el tema del amor vendrán buenos momentos. Te sentirás más unido que nunca con esa persona especial.

Números de suerte: 44, 39, 27.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu única preocupación debe ser el presente. Muéstrate agradecido con la vida y todo lo que te brinda día a día, y verás cómo llega la abundancia. Deja los lamentos a un lado y mejor sé feliz. Es el momento perfecto para celebrar junto a los que más quieres.

Números de suerte: 2, 13, 15.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se vienen buenos tiempos en las áreas laborales. Es muy posible que en los próximos días lleguen a ti nuevas ofertas de trabajo. Analízalas a detalle para saber si te convienen. Lo mejor es que ya aprendiste la lección y ahora sabrás cuál es la mejor manera de aprovechar las oportunidades.

Números de suerte: 29, 33, 50.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No desperdicies tiempo ni energía en situaciones que solo te lastiman. Deja el lamento, la depresión o cualquier pensamiento negativo que no te ayudará en nada. Trata de ser más positivo y propositivo.

Números de suerte: 15, 7, 38.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es muy probable que te reencuentres con personas del pasado. Su llegada te traerá beneficios y tu estado de ánimo cambiará. Te mostrarás más creativo en distintos aspectos de tu vida. Es tiempo de fortalecer lazos con las personas que tanto te importan. Cuida tus relaciones sentimentales y profesionales.

Números de suerte: 46, 1, 22.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te ayudarán a encontrar la tranquilidad en tus finanzas. Enfócate, en cuerpo y alma, en los proyectos que te hacen feliz. De esta manera, serás recompensado con grandes ganancias económicas.

Números de suerte: 32, 17, 11.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Dejarás a un lado los conflictos y te centrarás solo en aquello que te brinda armonía y tranquilidad. Esto propiciará que mejore la relación con tus amigos y compañeros de trabajo. Por fin comprendes que no todas las personas deben pensar igual que tú. Dejarás de discutir o enfrentarte por cosas sin sentido.

Números de suerte: 23, 41, 16.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Toma las riendas de tu vida y hazte cargo de esta situación que tanto te molesta y que has ignorado. Ten extrema precaución con tu salud y no ignores las advertencias que te hacen los médicos.

Números de suerte: 6, 14, 18.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Recibirás buenas noticias que estarán relacionadas directamente con miembros de tu familia. Llegó tu momento de valorar lo que tienes. Buscarás fortalecer tu vínculo con tus padres, hermanos, sobrinos, e incluso hijos. Serás más comprensivo y amoroso con ellos. Es posible que recibas una nueva oferta laboral que te ayudará a aumentar tus finanzas.

Números de suerte: 18, 39, 25.

