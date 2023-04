El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 5 de abril

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 5 de abril.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

A partir del día de hoy estarás más cuidadoso y serás más responsable en todo. Eso te ayudará a no llegar a los extremos. Por otro lado, tienes que aprender a disfrutar de las maravillas de la vida y no preocuparte tanto por todo.

Números de suerte: 2, 11, 3.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No andarás del todo bien en el amor, o eso es lo que tú crees. Se terminarán algunas relaciones, sin embargo, lejos de ser algo malo, se convertirá en lo mejor que te pudo pasar. Ahora brillarás más por tu propia cuenta.

Números de suerte: 10, 4, 20.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se impone que busques todas las alternativas posibles para salir adelante. Si solo te sientas a lamentarte por lo que te ocurre, ten por seguro que nunca se solucionará. Es preciso que tu fortaleza emocional se endurezca.

Números de la suerte: 9, 13, 5.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que algunas personas se acercarán a ti este miércoles para pedirte ayuda y orientación. Te identificarás con los problemas de algunos de ellos, pero no debes tomártelos personales. Si te nace apoyar hazlo, solo no te involucres tanto.

Números de suerte: 5, 30, 12.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para hoy es que disfrutes de tu dinero, pero que no lo malgastes. Hay cosas que no necesitas y aun así las compras. Guarda un poco de lo que llegue a tus manos y verás cómo se multiplica con creces.

Números de suerte: 44, 32, 16.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tus relaciones interpersonales marcharán bien. Te llevarás de maravilla con tus amigos y con tu pareja no habrá nada que pueda separarlos. Sin embargo, eso también provocará que estés más sensible que cualquier otro día.

Números de suerte: 8, 1, 21.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Serán días en los que te preocuparás más por ti mismo. Atenderás todas tus necesidades y mejorarás tus hábitos alimenticios para estar bien de salud. Rodéate de situaciones y personas que te hagan sentir tranquilo.

Números de suerte: 19, 4, 7.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Este miércoles no tomes decisiones de ningún tipo, por mínimas que sean. No será un buen día porque los planetas no están alineados a tu favor. Espera un poco y, mientras tanto, aléjate de todo lo que pueda llenarte de energía negativa.

Números de suerte: 5, 18, 20.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Hay un problema que tienes y que piensas que no tiene solución. No obstante, encontrarás la respuesta perfecta a través de tus sueños. Todo lo que tu cabeza te revele mientras duermes utilízalo para tu vida diaria.

Números de suerte: 33, 12, 41.

CAPRICORNIO

(21 de dic. - 18 de ene.)

Todas las decisiones que tomes el día de hoy serán para tu bien y no habrá nada de lo que te arrepientas. Te sentirás más dinámico, emprendedor y poderoso. Irás directo al punto de objetivo, así que trata de mantenerte en ese punto.

Números de suerte: 4, 11, 9.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los astros te dicen que si tienes planes de ir de viaje te asegures de que todo está en orden, ya que podrías olvidar algo importante. Por otro lado, evita cometer los errores del pasado y revisa tu entorno varias veces.

Números de suerte: 3, 18, 25.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Una persona que quieres mucho se alejará de tu vida sin previo aviso. Te dejará frustrado y sin saber qué hacer, pero tienes que respetar su decisión y solo tratar de superar. Enfrenta tu realidad para que sea más rápida tu sanación.

Números de suerte: 6, 17, 2.

