El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 31 de marzo

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 31 de marzo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Te atreverás a incursionar en lo que antes pensabas que no era para ti. Tu creatividad estará en su punto más alto y eso te ayudará a que todo salga bien. Aprovecha este período de positividad para organizar tus ideas y hacer cosas grandes.

Números de suerte: 6, 20, 15.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Este fin de semana comenzarás una etapa de recuperación económica. Las penumbras y preocupaciones que viviste en semanas pasadas desaparecerán. Por otro lado, tendrás de ahora en adelante más confianza en ti mismo.

Números de suerte: 9, 48, 32.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu vida social tomará fuerza y eso te permitirá hacer nuevas amistades. Lo mejor es que serán personas que se convertirán en una buena compañía, incluso para tus momentos malos. Es hora de enfrentar verdades.

Números de suerte: 18, 5, 31.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Este viernes estará lleno de sorpresas, especialmente en el ámbito emocional. Será como una montaña rusa de sentimientos. También podrás comunicarte mejor con la gente porque tus habilidades comunicativas mejorarán.

Números de suerte: 17, 4, 30.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si estás en busca de pareja, hoy será ese día en el que quizá puedas lograrlo. Se te facilitará hablar con la gente y conquistar en cualquier lugar en el que te presentes. Tendrás un poder superior con el que atraerá todo lo que deseas.

Números de suerte: 40, 3, 27.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La recomendación de los planetas es que pongas todo tu esfuerzo en lo que realices. Tu pasión y tu profesionalismo son cruciales para destacar. Si continúas como hasta ahora, encontrarás rápidamente la estabilidad que buscas.

Números de suerte: 21, 13, 50.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Entrarás en una etapa de crecimiento, en la que los aprendizajes no faltarán. Trata de ir despacio y no te desesperes, disfruta de cada momento. Respecto a tu economía, es mejor que no hagas inversiones si no estás seguro de ellas.

Números de suerte: 12, 33, 29.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Todo lo que siembres de ahora en adelante te dará excelentes frutos. No habrá nada que pueda salirte mal, dado que tienes la energía planetaria sobre ti. Además, estarás mejor que nunca en cuanto al tema romántico.

Números de suerte: 3, 25, 18.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que te des el tiempo de incursionar en el arte, dado que será lo que más te traiga ganancias. Ve por tus sueños sin miedo, ten por seguro que si te esfuerzas no habrá nada que pueda detenerte.

Números de suerte: 7, 22, 41.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Después de una racha de malos momentos, este viernes finalmente comenzarás a recargar energías y reestructurarás muchos ámbitos de tu vida. Te llenará de optimismo celebrar y agradecer por cualquier cosa que te suceda.

Números de suerte: 46, 5, 32.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Te llegará un gran cúmulo de suerte, de un momento a otro. Será tan repentino que te sorprenderá, sin embargo, trata de aprovecharla desde el primer instante. Algunos de tus sueños se harán realidad, así que préstales atención.

Números de suerte: 46, 9, 37.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo que más crecerá en tu entorno es el amor. Si tienes pareja, te valorará y respetará como no lo hizo antes. Tu familia y tus amigos también te demostrarán lo que significas para ellos. Recibirás lo que te mereces.

Números de suerte: 11, 34, 19.

