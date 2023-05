Reveló una técnica para que el pasajero de adelante no recline su asiento, pero la tildaron de polémica

escuchar

Al viajar en avión, los pasajeros no están exentos de tener problemas con sus compañeros de vuelo. Uno de los motivos principales de disputa son los asientos. Ya sea porque hay personas que quieren intercambiarlos o porque algunas no toleran las actitudes de sus vecinos de fila. En esa línea, un tiktoker brindó un consejo para aquellos a los que no les gusta que la persona de adelante recline su asiento. No obstante, la comunidad virtual debatió su método y muchos lo consideraron polémico.

El usuario @thelkshow publicó un video para evidenciar el truco, que consta de dirigir el aire acondicionado hacia el pasajero disruptivo. “Cuando estás en un vuelo y la persona que está delante de ti reclina su asiento por completo y no te deja espacio, enciende el aire sobre ti al máximo y apúntalo hacia la parte superior de su cabeza”, explicó en su posteo.

“El viaje en avión es tan largo cuando tienes a una de estas personas frente a ti”, añadió. El clip acumula hasta el momento 2,2 millones de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo. Al parecer, su idea no fue del agrado de todos, ya que aunque hubo quienes coincidieron con su punto de vista, otros consideraron que esa no era la mejor forma de actuar.

Un tiktoker brindó un truco para vengarse de los pasajeros que reclinan el asiento

Entre los comentarios hubo opiniones opiniones divididas e incluso gente que dejó volar su creatividad: “Perdón, pero qué bendición reclinarse y con aire acondicionado”; “Estornudé encima de la cabeza de un chico porque estaba prácticamente en mi regazo, no volvió a colocar su asiento”; “Esos asientos no deberían reclinarse”; “Las personas que se quejan de los asientos reclinables son las peores”; “Si la aerolínea te permite reclinarte, reclínate”; “¿Cómo vas a dormir completamente erguido en un vuelo largo? Paga mi factura del quiropráctico, entonces”, escribieron.

¿Reclinar el asiento es de mala educación? Esto dijo una experta en etiqueta

Los expertos en conducta Judi James y William Hanson le dijeron al diario británico The Sun que hay un momento ideal para reclinar el asiento de un avión, según las reglas de etiqueta.

“Es culpa del diseñador porque hizo que los asientos se reclinen, lo cual parece dar permiso a la aerolínea para que los pasajeros lo hagan cuando quieran. Inmediatamente salimos de la etiqueta y asumimos que es nuestro derecho, porque es lo que hace el asiento. Nos dan una carta abierta para ser groseros”, declaró James, consultada por el medio. En ese sentido, ambos recomendaron siempre reclinar el respaldo después de la servida la comida y del retiro de bandejas, para no incomodar al pasajero de atrás.

Para muchos, los asientos en un vuelo son la decisión más importante Unsplash

Además, instaron a consultarle previamente al compañero de asiento, para así evitar cualquier inconveniente. “Hay que tener la confianza de preguntar. Incluso si es un poco molesto, el hecho de que preguntar significa que es probable que la otra persona diga que está bien, aunque esté furiosa por dentro”, cerró Hanson.

LA NACION