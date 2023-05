El impactante momento en que un tornado hacer volar por los aires a un auto en Palm Beach

escuchar

El pasado sábado se registró un tornado en Palm Beach Gardens, ciudad ubicada en el condado de Palm Beach en Miami. Entre las consecuencias hubo árboles caídos, edificios dañados y hasta vehículos arrastrados por la corriente. A pesar de que no se tienen reportes de personas muertas o heridas, se tienen pruebas de que los habitantes vivieron momentos de tensión. Un video que circula por internet muestra el aparatoso momento en el que el gran remolino revolcó a un automóvil en el aire.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) división Miami, el fenómeno natural de categoría EF-2 inició al este de la interestatal 95 y se desplazó al noreste a través de la A1A. En su paso por el centro de la metrópoli derribó incluso algunos postes de energía eléctrica, por lo que unas 7500 personas se quedaron sin luz, según El Nuevo Herald. Duró tan solo 11 minutos, pero con sus vientos aproximados de 209 kilómetros por hora provocó estragos severos.

El impactante momento en que un tornado revuelca un auto en Florida

Entre esos daños están los que sufrieron quienes circulaban en el vehículo en cuestión. En el clip difundido por diferentes usuarios de las redes sociales se observó cómo los automovilistas se detenían para evitar ser alcanzados por el fuerte viento, pero uno de ellos no lo logró. Mientras que estaba estacionado sobre la ruta, una corriente de aire lo elevó y provocó que cayera al otro extremo.

Un hombre captó los estragos del tornado en North Palm Beach @Doug24Seven

Todavía no se tienen datos sobre cuál fue el desenlace ni cómo se encuentran las personas que viajaban en ese auto. No obstante, las autoridades aseguraron que no hay víctimas del tornado. Esto a pesar de que cruzó la vía de North Palm Bech, donde destruyó por completo una casa prefabricada y arrasó contra otros vehículos. Al final, la escena que se observaba era de diferentes automóviles apilados.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional en Miami sobre el tornado Twitter

El mal tiempo de este fin de semana fue ocasionado por un frente frío que también afectó el centro y centro este de Florida. Algunos condados como Brevard, Orange, Osceola y Volusia también tuvieron alertas de tornado. Ahora el clima sur de la Ciudad del Sol cesará un poco, pero para el siguiente fin de semana se prevé un escenario similar.

Pronóstico para Miami

La serie de tormentas eléctricas que hubo en el sur de Florida se desplazó este domingo 30 de abril mar adentro, por lo que para la tarde de ese día el cielo ya no estaba nublado. Incluso, la posibilidad de más lluvia disminuyó, según el NWS Miami. “La amenaza de tiempo severo ha terminado... Para mejores noticias, las posibilidades de lluvia se mantendrán alrededor de 0 hasta mediados de semana”, constató el organismo en sus redes sociales.

Un hombre en su auto fue testigo de cómo un tornado tocaba tierra en North Palm Beach

Sin embargo, el pronóstico no es el mismo para el fin de semana. Al parecer, una segunda ola de tormentas fuertes se aproximará durante las primeras horas del domingo y también hay amenaza de más tornados. “Afortunadamente, las tormentas deben moverse relativamente rápido y se espera que estén frente a la costa en el tiempo previsto”, señaló la mista entidad meteorológica.

