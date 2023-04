Entró con su esposa embarazada a EE.UU., a ella le concedieron el permiso humanitario pero a él lo deportaron

escuchar

En diciembre del año pasado, una pareja cubana pasó veinte días de viaje para llegar a Estados Unidos. Cruzaron juntos la frontera pero, tras su llegada, los detuvieron y separaron. El proceso fue muy distinto para ambos, la mujer recibió el permiso humanitario, en tanto que a él lo deportaron. Ahora, ella está en Houston, Texas, y su situación es crítica: “Tengo siete meses (de embarazo) y estoy desesperada porque estoy sola en este país”.

Estados Unidos envió un vuelo de deportación a Cuba el lunes pasado, el primero de este tipo a la isla desde diciembre de 2020. Actualmente, el gobierno de Biden lidia con un número creciente de cubanos que llegan tanto a la frontera entre EE.UU. y México, como al sur de Florida. En el año fiscal 2022, más de 200 mil fueron interceptados en su intento de pasar.

Alejandro de la Rosa Herrant es uno de los 123 cubanos que fueron deportados. Junto a su esposa Rachel Vázquez Batista cruzó la frontera en busca de mejores oportunidades, según narró a Telemundo 51.

Cuando llegaron a Estados Unidos, la mujer pasó cuatro días detenida, pero salió con el permiso humanitario. No obstante, su caso fue diferente: “(...) Pusieron en el papel lo que ellos quisieron, no fue lo que yo dije. La jueza me dijo que ya estaba deportado”.

La última noche en el centro de detención de Krome, en Miami, de la Rosa recordó cómo después de las 11 de la noche, los hicieron vestir de gris y les quitaron todo, las sábanas y las colchas. “Nos tuvieron la noche entera pasando frío en la cama, con el colchón pelao”, recordó. Luego, los subieron al avión. “Hasta que no llegamos aquí, a Cuba, no nos quitaron las esposas”.

La pareja nunca se volvió a ver, incluso a pesar de que ella aseguró que su esposo era el padre de su bebé. Ahora, Vázquez se quedó sola en Houston y está desesperada, un sentimiento que se extiende a su marido en Cuba, que no conocerá a su hijo. “Dejé a mi mujer embarazada de siete meses que no tiene a nadie allá. Les pido si pueden hacer algo por nosotros”, finalizó de la Rosa Herrant para el medio citado.

Estados Unidos reanuda vuelos de deportación

Tras el primer vuelo de deportación, un portavoz de Seguridad Nacional informó a CNN que “Estados Unidos tiene una política de larga data de trasladar a su país de origen a todos los ciudadanos extranjeros que carezcan de base legal para permanecer ahí. La medida aplica a todos los no ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, incluidos los originarios de Cuba”.

Según detalló el funcionario, el vuelo marca la reanudación del procesamiento normal de deportaciones para aquellos que han recibido órdenes finales de deportación. Asimismo, el gobierno del país caribeño acordó no tomar medidas contra los migrantes.

El programa humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos

Este año se anunciaron los procesos a través de los cuales los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como sus familiares inmediatos, pueden solicitar ir a Estados Unidos de manera segura.

Aquellos que pasen los requisitos y que se encuentren fuera de EE.UU. pueden ser considerados para viajar por un período de permanencia temporal de hasta dos años por razones humanitarias, siempre y cuando tengan una persona de apoyo en el país norteamericano que acepte proporcionales ayuda financiera durante su estancia temporal, se sometan a una prueba de antecedentes, cumplan con otros criterios de seguridad, así como con un ejercicio favorable de discreción, según describe el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

