El impactante video de las cadenas humanas en Irán frente al ultimátum de Trump

TEHERÁN.– Miles de personas formaron este martes cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas en distintas ciudades de Irán, en un gesto inusual impulsado por el régimen para proteger infraestructura clave, en medio de la sexta semana de guerra y bajo el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump, que dio plazo hasta las 20 en Washington y advirtió que una “civilización entera morirá esta noche” si Teherán no cede.

Las autoridades convocaron a jóvenes, estudiantes, artistas, deportistas y profesores a formar “cadenas humanas” para proteger las plantas de energía del país. La exigencia de Washington incluye la reapertura total del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que circula una quinta parte del petróleo mundial. Trump amenazó con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes iraníes si Irán no acepta.

“Una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver”, escribió el mandatario norteamericano, aunque dejó abierta una puerta a una salida diplomática.

Un edificio destruido en un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, Irán Sha Dati - XinHua

Poco antes, el funcionario iraní Alireza Rahimi difundió un mensaje en video con el llamado a las cadenas humanas. “Todos los jóvenes, atletas, artistas, estudiantes universitarios y sus profesores” debían rodear las plantas eléctricas, dijo.

Irán ya recurrió a este tipo de escenificaciones en momentos de tensión con Occidente. En el pasado organizó cadenas humanas alrededor de instalaciones nucleares; esta vez, el foco estuvo en la infraestructura energética, que Trump colocó en el centro de sus amenazas.

Cadenas humanas en Irán

Medios iraníes difundieron imágenes de grupos de personas frente a algunas centrales, aunque no quedó claro si la convocatoria tuvo un alcance masivo o si se trató de actos puntuales impulsados por el gobierno. En una de las plantas, la Central eléctrica de ciclo combinado de Damavand, un músico tocó un instrumento tradicional mientras se sumaba a la cadena.

Decenas de personas forman un cordón humano alrededor de una planta energética

La presión aumentó a lo largo del día. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que 14 millones de personas respondieron a las campañas oficiales y se ofrecieron para combatir en caso de una invasión terrestre de Estados Unidos. El propio mandatario afirmó que él también se sumaría.

Iranian Musician, Ali Ghasmari plays next to a power plant, as Trump threatens Iran with war crimes including destroying power plants. pic.twitter.com/QIPnAPNiKv — Iran Embassy in Thailand ☫ (@IranInThailand) April 7, 2026

En paralelo, un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a controlar puestos de vigilancia. La fuerza advirtió además que Irán privará a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región “durante años” si Trump cumple su amenaza.

Mientras el régimen llamaba a rodear las centrales, los ataques ya golpeaban distintos puntos del país.

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

Bombardeos alcanzaron dos puentes y una estación de tren en Irán. Además, Estados Unidos atacó objetivos militares en la isla de Kharg, el principal centro petrolero iraní, en el segundo bombardeo sobre esa zona desde el inicio de la guerra.

El compositor iraní Ali Ghamsari

Israel también confirmó ataques contra puentes y líneas ferroviarias en Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom, con el argumento de que esas rutas servían para transportar armas y equipamiento militar.

Por su parte, Teherán lanzó siete misiles balísticos y cuatro drones contra Arabia Saudita. Las autoridades sauditas interceptaron los proyectiles, pero decidieron cerrar de manera temporal el puente Rey Fahd, la única conexión terrestre entre Bahrein y la península arábiga. Irán también atacó Israel.

En Teherán, la posibilidad de una ofensiva contra las centrales eléctricas alimenta el temor a un colapso total. Una maestra de la capital, que habló bajo condición de anonimato, contó que muchos opositores al régimen creían que los ataques norteamericanos provocarían una rápida caída del sistema.

Ahora, dijo, el miedo es otro.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los periodistas durante una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca Mark Schiefelbein - AP

“Si no tenemos internet, electricidad, agua y gas, realmente volveremos a la Edad de Piedra, como dijo Trump”, afirmó.

Detrás de la tensión aparece el estrecho de Ormuz. Irán bloqueó el paso marítimo tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, y desde entonces el precio del petróleo se disparó. El barril Brent superó este martes los 108 dólares, cerca de un 50% más que al comienzo de la guerra.

Agencia AP y diario The Washington Post