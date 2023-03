El imperdonable gesto de un estudiante en EE.UU. hacia una mujer en silla de ruedas

escuchar

El pasado 11 de marzo, las cámaras de un bar en Pensilvania captaron el momento en el que un joven universitario tiró por las escaleras la silla de ruedas de una mujer, quien en ese instante se encontraba en el baño del lugar. La grabación fue dada a conocer por una de las amigas de la afectada, a través de sus redes sociales.

El video fue compartido en la cuenta de Twitter de Julia Zukowski, quien identificó al responsable como Carson Briere, estudiante de la Mercyhurst University. “No soporto que se salga con la suya”, escribió.

Las imágenes muestran a tres hombres que suben las escaleras del bar. Una vez que llegan a la parte superior, comienzan a charlar mientras observan la silla de ruedas, en la esquina. Uno de ellos se sienta y trata de moverla. Sin embargo, las llantas estaban bloqueadas, por lo cual, antes de irse, arrojan la silla por las escaleras y se alejan sin darse cuenta de que la cámara de vigilancia había registrado todo.

Un joven lanzó una silla de ruedas por las escaleras en un bar; la dueña estaba en el baño

La respuesta de la universidad

Tras la gran difusión del video, representantes de Mercyhurst University emitieron un comunicado en su cuenta de Twitter, el pasado miércoles, donde reconocieron estar al tanto de la situación y haber identificado al alumno. “La universidad ha escuchado un considerable clamor en relación con el video en las redes sociales, donde se ve al estudiante Carson Briere empujando una silla de ruedas por unas escaleras”, señalaron. Las autoridades educativas agregaron que el joven había asumido la responsabilidad de sus actos y que estaba “profundamente arrepentido”.

En ese mismo comunicado, se solidarizaron con la víctima y con “todas las personas con discapacidad”. No obstante, enfatizaron que la universidad está consciente de que todos los estudiantes que toman malas decisiones “merecen oportunidades para aprender a cambiar sus comportamientos”.

Las autoridades universitarias emitieron un comunicado respecto a los hechos en sus redes sociales Twitter/@MercyhurstU

Estas declaraciones provocaron una multitud de críticas, sobre todo entre quienes consideraron que no eran las medidas suficientes. “Entonces, ¿no están haciendo nada?”; “Si esa silla hubiera matado a alguien que estuviera a punto de subir, no aceptarían una disculpa”; “Gracias por esta declaración, es una prueba de que los estudiantes con discapacidades no están y nunca estarán seguros en su escuela”, escribieron los usuarios.

Luego de más de una hora, los representantes de la universidad dejaron un segundo comunicado desde el Departamento de Atletismo, en el que explicaron que los tres alumnos que aparecían en el clip habían sido suspendidos del equipo deportivo al que pertenecían. “Tras llevar a cabo una investigación inicial sobre los incidentes que aparecen en las redes sociales, el departamento ha determinado que tres de las personas que aparecen en el video son estudiantes y fueron suspendidos provisionalmente por la política que tiene la escuela”. Asimismo, aseguraron que esperarán el “resultado final” de las indagatorias.

Los tres estudiantes que aparecen en el video fueron suspendidos del equipo de atletismo Twitter/HurstAthletics

Abren una colecta para comprar una nueva silla

La propietaria de la silla fue identificada como Sidney Benes. La mujer, cuyas dos piernas fueron amputadas, necesita de su silla de ruedas para trasladarse mientras aprende a usar sus prótesis, explicó Julia Zukowski en la publicación original. Debido al incidente, abrió una colecta en la página GoFundMe, la cual suma más de US$8800.

Sidney Benes, una joven con doble amputación en sus miembros inferiores, utiliza su silla para trasladarse Twitter/@juliazukowski

La silla original tenía un costo de US$1500. Sin embargo, la cantidad adicional será destinada a apoyar a otras personas que lo necesiten o que se encuentren en situaciones similares, remarcaron.

LA NACION