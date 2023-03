Abandonó a su perro en una ruta de Dallas, lo captaron las cámaras y ahora es buscado por la policía

escuchar

Un hombre abandonó a su perro en un tramo de una ruta del sur de Dallas, Texas. Sus acciones fueron captadas por las cámaras de vigilancia y causaron conmoción entre la comunidad. El incidente ocurrió este miércoles, alrededor de las 18.45 hs, cerca de Dowdy Ferry Road y Teagarden Road. Ahora, las autoridades buscan al propietario del animal, para que se responsabilice por sus actos.

El video fue compartido por Jeremy Boss, miembro de The Dowdy Ferry Animal Commission, una organización sin fines de lucro que desde hace más de una década instaló cámaras en esa zona con el propósito de evitar el abandono de mascotas y de basura.

El clip captó cómo una camioneta blanca estacionaba a un lado de la carretera. De pronto, el chofer baja del vehículo y abre la puerta trasera, mira a ambos lados para asegurarse de que no hay testigos y deja salir a un pastor alemán.

El perro corre emocionado alrededor de su dueño. Sin embargo, este sube rápido a su vehículo y huye. Aunque el animal quiere seguirle el paso, no lo logra. Sobre este hecho, el activista añadió: “Fue un acto intencionado y no quería que lo atraparan (el sospechoso). No quería al perro y lo dejó claro”, declaró para WFAA. “Se me revuelve el estómago cada que veo a gente que conduce hasta ahí y tira a sus animales como si fueran basura”.

Los vecinos resguardan al perro

Las personas que atestiguaron los hechos lograron capturar al pastor alemán minutos después de que fuera abandonado. Lo cuidaron hasta que llegaron los elementos del Servicio Animal de Dallas. Los expertos revisaron al perro y detallaron que se encontraba en buen estado de salud, solo tenía una herida leve en una de sus patas. Otra cosa que llamó la atención fue el collar que tenía, ya que era demasiado pequeño para sus dimensiones.

Las autoridades buscan al sospechoso

La Policía de Dallas confirmó que trabajaban en la localización del hombre que abandonó al perro, un acto considerado como un delito menor, según informó Brian Martínez, el portavoz del departamento, en un comunicado de prensa retomado por medios locales.

“Un delito como este es uno de esos que son muy esporádicos, necesitamos la ayuda del público. (Denuncien) cuando vean que se realizan estos actos o algo sospechoso”, agregó Martínez.

Ofrecen recompensa

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ofrece una recompensa de hasta US$5000 por cualquier información que conduzca a la detención y condena del hombre que abandonó al pastor alemán, según un comunicado en su página oficial.

“Nuestros perros confían en nosotros para que los protejamos, pero en lugar de eso, este hombre abandonó al suyo a un lado de la carretera, dejándolo para que persiguiera al coche y probablemente a la única familia que ha conocido”, reclamó la vicepresidenta senior de PETA, Colleen O’Brien. “Esta es una atroz traición a la confianza de un perro y PETA insta a cualquiera que reconozca a este can o al hombre que lo abandonó a que se presente inmediatamente”, agregó la organización de defensa animal.

