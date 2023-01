El incómodo momento que hizo reír a Gary Lineker al aire

escuchar

Hacer programas en vivo implica algunos riesgos. Debido a que sea transmiten en ese momento, el margen de error es mínimo. Sin embargo, las consecuencias podrían ser desastrosas. Esto es lo que le pasó al presentador Gary Lineker, que encabeza el programa deportivo Match of the day, de la cadena BBC. Mientras estaba en la cobertura televisiva del torneo de fútbol inglés, comenzaron a escucharse unos sonidos que no tenían nada que ver con el tema que analizaban en ese instante.

El clip de la broma pesada que le jugaron al exfutbolista y conductor ya se viralizó en redes sociales. En el material, el hombre aparece junto a otros analistas, a punto de presentar la nota previa del partido entre los equipos Wolves y Liverpool. Justo en ese momento se comienza a escuchar un sonido sexual. Gary, notablemente sorprendido, trata de continuar con su trabajo, pero el audio aún era audible. Sin más que hacer, solo atina a reírse y enlazar con su compañero que estaba fuera del estudio. “No sé quién está haciendo ese ruido”, menciona.

Mientras habla con su colega Alan Shearer, nuevamente se escuchan los sonidos. La cara en Lineker lo dice todo, pero como buen profesional, decide ignorar el percance y continúa con su trabajo. Sin embargo, no puede evitar soltar algunas risas. Al final, la producción enfoca solamente al corresponsal.

Imagen del tuit que publicó hace unos días Gary Lineker TWITTER / @GaryLineker

Momentos después, Lineker acudió a su cuenta de Twitter para dar más detalles sobre lo que se había vivido durante el programa televisivo. Ahí, compartió un celular de modelo antiguo y agregó el mensaje: “Bueno, encontramos esto pegado en la parte trasera del set. Como sabotaje, fue bastante divertido”, escribió junto a tres emojis de caritas sonrientes.

En una entrevista posterior, también en el medio BBC, el exfutbolista señaló que inicialmente había creído que los sonidos eran de un video recibido por otro de los analistas del programa. No obstante, como el volumen era tan elevado, supo que se trataba de una treta. Se oía “demasiado fuerte”, tanto que le era imposible escuchar lo que alguien le decía en su oído. A pesar del mal momento, Lineker no se molestó, e incluso lo calificó como una buena broma.

¿Qué fue lo que pasó?

Luego del escándalo y de que Gary aclarara que todo había sido un chiste, el comediante y youtuber Daniel Jarvis confirmó que fue él quien lo planeó. “Sí, fui yo quien le hizo”, publicó en su perfil de Twitter. Días después, añadió un video de unos siete minutos en su cuenta de YouTube, donde revela que colocó el teléfono en el set. Allí se observa cómo, mientras está en una sala, marca al número para que así se escuchen los gemidos. Esto lo hace en repetidas ocasiones.

El comediante y youtuber Daniel Jarvis confirmó que fue él quien planeó todo YouTube / Jarvo69 aka BMWJarvo

La BBC recordó que el influencer ya ha protagonizado otras anécdotas polémicas. En octubre de 2022 fue encontrado culpable de invasión a la propiedad privada por irrumpir en un campo deportivo en el sur de Londres. Además se le prohibió el ingreso “a cualquier lugar donde se celebre un encuentro deportivo entre Inglaterra y Gales durante dos años”.

