Una conductora se sacó la peluca en pleno programa de TV en vivo y sorprendió a todos

Tras ver la decisión que tomó Francisca Lachapel, quien este lunes se cortó el cabello en pleno programa en vivo de Despierta América, la actriz y presentadora mexicana Laura Flores decidió seguir sus pasos y se quitó la peluca frente a las cámaras para revelar su verdadera cabellera. El momento quedó registrado para la posteridad porque también lo presumió en redes sociales.

El instante revelador sucedió durante el programa Unimás ¡Siéntese quien Pueda!, donde la presentadora explicó a los participantes que tenían que hacer un reto donde tendrían que hablar de una persona que los había inspirado mucho. Momentos más tarde, la famosa se paró en medio del estudio y, luego de algunas palabras, comenzó a quitarse la peluca: “Como en esta vida hay que andar ligero de peso, yo les voy a decir que yo también lo he decidido”, dijo Laura Flores, que fue aplaudida por sus compañeros del set por tomar esta decisión: “¡Hermosa!”; ¡Qué linda!” y “¡Guapísima!” fueron algunos de los comentarios.

Sobre Francisca Lachapel, Laura dijo: “Nos dio una lección de vida, una lección que nos viene bien a todas y todos por igual, porque ella nos dio un testimonio donde hizo declaraciones que, la verdad, me conmovieron muchísimo”.

Laura Flores explicó que Francisca Lachapel le inspiró cuando se cortó el pelo en vivo

Luego de su revelación, Flores compartió varios videos cortos en su cuenta de Instagram, donde lució completamente liberada y feliz de presumir su verdadera imagen, algo que también hizo Lachapel en sus redes sociales. En una de las publicaciones de la mexicana de 59 años, los seguidores la inundaron de reacciones positivas sobre su look: “Quiero tu outfit, qué hermosa”; “Bellísima”; “Espectacular”, “Muy bonita, me encanta tu corte” y muchos otros comentarios que elogiaron su decisión de seguir los pasos de la dominicana.

Laura Flores presumió su verdadera imagen en redes sociales; sus fans la apoyaron con comentarios positivos Instagram/@laurafloresmx

¿Por qué Francisca Lachapel se cortó el cabello?

Fue el pasado 5 de diciembre que Francisca Lachapel decidió cortarse el pelo con unas tijeras en pleno programa en vivo. La dominicana dejó claro que este cambio fue una “reconciliación” con su niña interior: “Quiero decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mandó a este mundo perfecta”, dijo momentos antes.

Con esta decisión, la conductora de Despierta América dejó atrás su cabello largo, junto a todos los tratamientos se hacía con regularidad para mantenerlo lacio, toda vez que llamó a sus seguidores a “hacer lo que quieran” para sentirse mejor en la vida, y así mostrar la “esencia de nuestra mejor versión”.

Francisca Lachapel se cortó el cabello en vivo durante la emisión de Despierta América

Al día siguiente, la conductora y actriz se presentó al programa vistiendo un outfit de color naranja, con una minifalda y blusa de satín. Su corte destacó aún más gracias a unos aretes largos que destacaban su rostro: “Me siento increíble. Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada, con permiso de ser. Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como suyo”, escribió Lachapel en la red social. “Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas”, dejó como una reflexión para motivar a otros a ser libres.

