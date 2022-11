El increíble antes y después de la actriz británica Emily Atack: “El show que cambió mi vida”

escuchar

La actriz británica Emily Atack se volvió famosa por su papel de Charlotte Hinchcliffe en la serie juveniel de 2008 The Inbetweeners, muy popular en su país de origen.

A partir de ese momento comenzó a participar en programas y realities de televisión con cada vez mayor asiduidad. Sus fans ya se habían acostumbrado a su apariencia física, pero en una fotografía compartida en los últimos días se dieron cuenta de que en realidad la misma había cambiado notablemente.

En 2018, Emily participó en la competencia I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here, donde quedó en segundo lugar. Recientemente compartió en sus historias de Instagram una fotografía de recuerdo en la que aparecía sin maquillaje mientras protagonizaba la producción.

“El programa que cambió mi vida y me recordó quién es esta persona”, dijo en su publicación. El detalle que más llamó la atención de la audiencia fue que luce totalmente diferente a la actualidad, con su cabello retirado de la cara y ninguna señal de maquillaje.

El posteo de Emily Atack acerca de cuando comenzó en I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here @emilyatack/Instagram

En la instantánea usa una blusa de tirantes en color azul, pantalones cortos en color rojo y un impermeable atado alrededor de la cintura, en una combinación que hace un outfit cómodo y que adornó con una sonrisa fresca. Ahora no suele ponerse looks tan despreocupados, según lo que deja ver en sus redes sociales.

Emily Atack en una de las emisiones de I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here The Sun

Actualmente, Emily es una de las conductoras de I’m A Celebrity Extra Camp con Joel Dommett y Adam Thomas, y tiene como objetivo dejarle a la audiencia un mensaje que va más allá de su apariencia física: “Durante años, la gente ha estado hablando de mi cuerpo. Mi carrera se centró mucho en cómo me veía, así que pensé: ‘¿qué mejor manera de mostrar lo que tengo como personalidad y qué más tengo para ofrecer?’”, aseguró en declaraciones citadas por The Sun.

El nuevo proyecto de Emily Atack

Atack está en uno de los mejores momentos de su carrera, con su propio programa de comedia (The Emily Atack Show) y un nuevo proyecto en la televisión junto su colega Iain Stirling, en el que tendrá un papel como invitada. La serie se llamará Stirling’s Buffering y actualmente se encuentra en etapa de grabaciones, aunque ya se filtraron algunos adelantos.

Emily Atack actualmente @emilyatack/Instagram

Se trata de una semiautobiografía creada por Iain, en la que se interpreta a sí mismo pero en una versión un poco ficticia. Al parecer, relatará varios aspectos de su vida adulta, como el trabajo y el amor, desde una perspectiva graciosa.

Todavía se desconoce cuál será el personaje que hará Emily, pero ya la captaron en el set con un atuendo rosa brillante, con estampado de flores y una chaqueta de cuero en color café oscuro. Aunque mientras se descubre cómo divertirá al público, todos sus seguidores tienen la atención puesta en su exitoso programa de comedia y stand up, The Emily Atack Show.

