Relató una situación incómoda que vivió en Miami desde su auto y confesó que no supo como reaccionar: “Tenía miedo”

Las situaciones desconcertantes en medio del tráfico pueden ocurrirle a cualquiera y no es algo exclusivo de alguna ciudad o país, pero en muchas ocasiones hay percances que llaman más la atención que otros.

El de la influencer de belleza Diana Boscan es un ejemplo. La mujer transitaba en su automóvil por Miami, ciudad en la que vive, como un día cualquiera, pero un suceso fuera de serie la dejó muy nerviosa y decidió utilizar sus redes para contarlo y pedir opiniones al respecto.

Todo comenzó cuando Diana se detuvo en un semáforo porque la luz estaba en color rojo y vio a un homeless, un hombre en situación de calle, pidiéndoles a los conductores limpiarles el vidrio a cambio de dinero. Uno de ellos le dijo que no, por lo que el sujeto adoptó una actitud agresiva en contra del automovilista. “Obviamente me asusté y yo dentro de mí decía ‘por favor Diosito que este hombre no me pida lavarme el vidrio’”, relató la mujer en el video.

Para su mala suerte, el hombre se acercó a ella para hacerle la misma petición que a los demás. Temerosa, aseguró que optó por voltear a otro lado para fingir que no lo veía y así no estar obligada a responderle. El individuo, de todos modos, fue por más. “Yo estaba viendo para otro lado, pero él comenzó a golpear el vidrio… Del susto yo volteé y lo miré y le dije ‘no gracias’”, continuó narrando la influencer.

Así fue la situación inesperada que le ocurrió a una tiktoker en Miami

Acto seguido, contó que el sujeto comenzó a hacer expresiones extrañas del otro lado del vidrio: “Caras de psicópata”, describió la chica. Aunque eso no fue todo, ya que según terminó contando, el hombre sacó la lengua y le lamió el vidrio.

Luego de ese momento, la luz del semáforo cambió a color verde y la joven pudo continuar con su camino. No obstante, se quedó con un gran susto porque pensó que su “vida corría peligro” y le dijo a la comunidad virtual que se paralizó y no supo qué hacer: “Fue el semáforo más largo”, relató entre lamentos.

La reacción de los usuarios

Después de escuchar el suceso traumático que vivió la creadora de contenido en Miami, los usuarios de la red social no dudaron en darle algunas recomendaciones para evitar que le ocurriera de nuevo o para que sepa cómo actuar en estos casos.

Las personas que limpian parabrisas suelen obtener monedas por esta actividad en los semáforos shutterstock - Shutterstock

Las personas le dijeron qué actitud debería tomar si alguien le hace la misma solicitud en medio del semáforo: “Yo trato de quedar separada del vehículo que tengo adelante y cuando llegan voy poniendo en marcha el auto. Esto quiere decir ‘no’ y me ha resultado”, le explicó una usuaria. “Solo le hubieras dicho sí, le das unos cuantos pesos y listo”, aconsejó un usuario. “Le echo agua al parabrisas, no sé si me entiendes...”, le escribió otro, recordando un polémico consejo que también dio un tiktoker hace poco.

Además, los usuarios la exhortaron a tomar otro tipo de precauciones: “Si eres de asustarse, deberías llevar un llavero de defensa, por si pasa algo así tienes con qué defenderte”, le recomendó una usuaria.

LA NACION