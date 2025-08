El increíble video de la pelea entre un tiburón y una mantarraya en una playa llena de turistas

El mundo animal siempre trae nuevas sorpresas y esta vez se produjo un asombroso momento en una playa de Miami, Estados Unidos, cuando un tiburón tuvo una pelea con una mantarraya a metros de la orilla ante la atenta mirada de los cientos de bañistas que se encontraban en el lugar. El violento cruce de estos ejemplares marinos quedó captado por el celular de un turista y el video se viralizó al instante en redes sociales.

La tensa escena fue captada por un visitante en Panama City Beach, en la costa del Golfo de Florida. En el video compartido en las distintas plataformas virtuales se ve la aleta del tiburón sobresaliendo del agua mientras se aproxima de forma amenazante hacia la mantarraya. Mientras tanto, las personas se agrupan en la costa para ver mejor, y se escucha a alguien gritar: “¡Dios mío, ¿se la está comiendo?!”. Tras forcejear en el agua unos segundos, el enorme pez rompe la superficie de las olas con su reluciente aleta y ambos animales se marchan en direcciones opuestas.

Los bañistas se sorprendieron y se quedaron mirando el encuentro de estos peces

Según biólogos, no es raro que tiburones y mantarrayas interactúen. Los tiburones son depredadores muy variados y oportunistas, y su dieta depende de la especie, el tamaño y el hábitat. En general, comen peces, crustáceos, moluscos, mamíferos marinos y rayas.

Las rayas y los tiburones son parientes cercanos. Ambos pertenecen a un mismo grupo de peces llamado condrictios (Chondrichthyes), es decir, peces con esqueleto de cartílago en lugar de hueso. Los tiburones y rayas comparten un ancestro común, y se separaron evolutivamente hace unos 250 millones de años. A pesar de sus diferencias de forma, están más emparentados entre sí que con cualquier otro pez.

Según National Geographic, Florida registra más encuentros con tiburones que cualquier otro estado en Estados Unidos pero la mayoría son mordidas leves. Las especies más agresivas como el tiburón toro o el tigre son las que más preocupan a las autoridades. También el tiburón punta negra es uno de los que más frecuentemente muerde a bañistas, pero rara vez causa heridas graves.

El último ataque de tiburón registrado en Florida ocurrió el 22 de julio, cuando un turista canadiense de unos 40 años resultó gravemente herido en Hollywood Beach. El hombre recibió mordeduras profundas en el brazo superior, fue atendido en el lugar con un torniquete y trasladado al hospital para cirugía, donde fue operado y se encuentra en condición estable, informó USA Today.

En cambio, los ataques de rayas en Florida no son comunes ni suelen ser peligrosos, pero sí ocurren, sobre todo cuando los bañistas o nadadores pisan accidentalmente un ejemplar que está semienterrado en la arena. La mayoría de las heridas no son letales, pero pueden ser muy dolorosas, ya que el animal tiene un aguijón con veneno que puede causar ardor intenso, hinchazón y una infección si no se trata bien.

El caso más famoso del encuentro entre una persona y una raya fue el del presentador y naturalista australiano Steve Irwin, que murió en 2006 por una herida directa al corazón provocada por una mantarraya gigante, pero según los especialistas ese tipo de ataque son extremadamente inusuales.