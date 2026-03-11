El insólito motivo por el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, vetó a los fotógrafos en sus conferencias

WASHINGOTN.- El Pentágono impidió que fotógrafos de prensa cubrieran las dos últimas sesiones informativas sobre la guerra en Irán, después de que el equipo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, considerara “poco favorecedoras” algunas imágenes previas del funcionario tomadas durante conferencias de prensa.

La información fue revelada por The Washington Post, que citó a dos personas familiarizadas con la decisión y que hablaron bajo condición de anonimato.

Hegseth, expresentador de Fox News, ha tenido repetidos enfrentamientos con la prensa desde que fue confirmado en su cargo al inicio del segundo mandato del presidente norteamericano, Donald Trump. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en octubre, cuando cientos de periodistas acreditados ante el Pentágono entregaron sus credenciales y decenas abandonaron el edificio después de negarse a firmar una política que prohibía a los periodistas solicitar cualquier información que el gobierno no hubiera autorizado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, el 2 de marzo del 2026 Mark Schiefelbein - AP

The New York Times y uno de sus periodistas, Julian E. Barnes, demandaron al gobierno alegando que esa política violaba sus protecciones constitucionales a la libertad de prensa y al debido proceso. El caso sigue en curso, y un juez federal en Washington está evaluando mociones de sentencia sumaria tras los alegatos orales del viernes pasado.

Las fotos de la polémica

Tras el éxodo masivo de reporteros, estos fueron reemplazados en el Pentágono por otros periodistas que sí aceptaron las normas y que, en gran medida, trabajan para medios leales a Trump.

Aunque los nuevos acreditados participaron en un encuentro informal con Hegseth en diciembre, hasta la semana pasada el ministro de Defensa todavía no había realizado una conferencia informativa frente a cámara para ese el grupo de medios.

Eso cambió después de los ataques en Irán. La conferencia de prensa del 2 de marzo de Hegseth y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, estaba prevista inicialmente solo para los medios recientemente acreditados, pero después de que el departamento solicitara una cámara de televisión a las principales cadenas, los periodistas que habían renunciado a sus credenciales negociaron un acuerdo para que algunos de ellos pudieran entrar a la sala de prensa, según explicó el viernes ante el tribunal un abogado de la Asociación de Prensa del Pentágono.

Hegseth y Caine durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el 4 de marzo de 2026, en Washington Konstantin Toropin - AP

Varios medios, entre ellos Associated Press, Reuters y Getty Images, consiguieron entonces enviar fotógrafos a la conferencia.

Pero después de que publicaran las fotos —que tienen gran alcance porque son distribuidas bajo licencia a publicaciones de todo el mundo— miembros del equipo de Hegseth dijeron a colegas que no les había gustado cómo se veía el secretario en las imágenes. Los asesores de Hegseth decidieron entonces excluir a los fotógrafos de las dos conferencias informativas posteriores en el Pentágono, el 4 y el 10 de marzo, según las dos personas al tanto de la decisión.

En un comunicado, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, escribió: “Para utilizar eficazmente el espacio de la sala de prensa del Pentágono, permitimos un representante por medio de comunicación si no cuenta con acreditación. Las fotografías de las conferencias se publican inmediatamente en línea para que el público y la prensa puedan utilizarlas. Si eso perjudica el modelo de negocio de ciertos medios, deberían considerar solicitar una acreditación de prensa del Pentágono”.

El secretario de Defensa Pete Hegseth durante una conferencia de prensa el 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida Alex Brandon - AP

The Washington Post dijo que la principal subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, se negó a comentar la decisión de Hegseth de excluir a los reporteros.

“¡No es cierto! Simplemente no le gustó mi comentario porque expone lo poco que The Washington Post se preocupa por el acceso de los fotógrafos”, respondió Kelly a la brevedad en una publicación en X que mostraba un intercambio por correo electrónico con un periodista del medio. “¡Acaban de despedir a todos sus fotógrafos de la Casa Blanca!”, agregó la vocera.

Fake news “reporter” @ScottNover said we declined to comment for this story.



Not true! He just didn’t like my comment because it exposes how little the Washington Post cares about access for photographers.



They just fired all of their White House photographers!



Fake outrage. https://t.co/UtvBHfjerv pic.twitter.com/nWQZ39s4BU — Anna Kelly (@AnnaKelly47) March 11, 2026

No está claro si fue una foto en particular –o el conjunto de imágenes tomadas en la conferencia del 2 de marzo– lo que generó malestar entre el equipo de Hegseth. Cuando los fotógrafos se presentaron para la conferencia del miércoles pasado, no se les permitió ingresar, según otras dos personas familiarizadas con la situación que también hablaron bajo condición de anonimato.

Desde entonces, solo los fotógrafos del propio ministerio de Defensa tienen permitido entrar a las conferencias informativas.

La demanda al gobierno

“Como el New York Times ha dicho desde hace tiempo, es evidente la importancia y el servicio público de permitir que los periodistas informen plenamente sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos", declaró Charles Stadtlander, portavoz del medio, a raíz de la reciente audiencia ante el juez federal de distrito Paul Friedman. “Esto incluye a los fotoperiodistas, que merecen acceso y acreditación para asistir a las sesiones informativas del Pentágono“, agregó el vocero.

La cobertura del medio de la guerra en Irán llamó la atención de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo el martes que el gobierno no iba a ser “acosado” por el medio por una investigación sobre el bombardeo de una escuela primaria femenina en Irán. Se calcula que murieron 175 personas, entre ellas muchas chicas.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y Hegseth en el Comando Sur de Estados Unidos, en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026 Rebecca Blackwell - AP

Leavitt señaló que Trump aceptaría la conclusión de la investigación del ministerio de Defensa sobre quién fue responsable del bombardeo. “No vamos a ser acosados por el New York Times, que ha estado publicando muchos artículos sobre esto haciendo afirmaciones que simplemente no han sido verificadas por el Departamento de Guerra", expresó.

El medio informó el miércoles, citando fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, que el hallazgo preliminar del gobierno ha concluido que Estados Unidos fue responsable del bombardeo. El Ejército cree que usó información desactualizada al fijar un objetivo para el misil Tomahawk utilizado en el ataque, indicó el reporte.

Agencia AP y diario The Washington Post