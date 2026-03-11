Servicio militar obligatorio: la Casa Blanca no descarta el “draft” ante la escalada de la guerra con Irán

En medio de la guerra de Estados Unidos con Irán y la serie de ataques que el país norteamericano lanzó, una declaración de una portavoz del gobierno de Donald Trump generó dudas entre estadounidenses. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, fue consultada sobre la posibilidad de un draft, es decir, servicio mililar obligatorio, y dijo que las autoridades federales no descartan ninguna alternativa.

Las declaraciones de Leavitt sobre el draft militar en EE.UU.: “Trump no saca opciones de la mesa”

La preocupación sobre la posibilidad del servicio militar obligatorio para estadounidenses surgió a partir de que estalló el conflicto con Irán y comenzaron los ataques directos por parte de la fuerza militar norteamericana.

Desde ese punto, muchas familias empezaron a manifestar su preocupación y el tema entró en la agenda pública estadounidense. En ese sentido, Leavitt, como voz oficial de la Casa Blanca, participó de una entrevista con Fox News.

Además de contestar sobre distintos aspectos de la guerra y cuánto podría extenderse en el tiempo, la funcionaria también fue consultada por este temor de muchas familias estadounidenses.

“Las madres están preocupadas de que va a haber un draft y que van a ver sus hijos involucrados en esto. ¿Qué quiere decir sobre los planes del presidente Trump para las tropas en tierra?", fue la pregunta de la periodista Maria Bartiromo en la conversación.

En respuesta, Leavitt declaró que todo es posible. “Sabiamente, el presidente Trump no saca opciones de la mesa. Sé que a muchos políticos les gusta hacer eso rápidamente”, respondió.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo que Trump no descarta un draft por la guerra con Irán Alex Brandon - AP

Además, recordó que el presidente norteamericano es el “comandante en jefe” de las fuerzas armadas y que quiere mantener el éxito de esta operación militar. A pesar de eso, indicó que por ahora no se tiene planeado realizar un draft.

“No es parte del plan actual, pero el presidente inteligentemente mantiene sus opciones”, manifestó. Por último, Leavitt señaló que la prioridad de Trump es “proteger a los estadounidenses y a las tropas”.

Servicio militar obligatorio en EE.UU.: qué necesita Trump para convocar a un draft

A pesar de que la iniciativa puede surgir del presidente, el republicano necesitaría el apoyo del Congreso para poder concretar la medida, según KCRA. Esto activaría el llamado Servicio Selectivo, en el cual todos los hombres en EE.UU., incluidos ciudadanos y migrantes, deben registrarse dentro de los primeros 30 días tras cumplir 18 años.

Muchas familias de Estados Unidos mostraron su preocupación ante la posibilidad de un draft militar por la guerra con Irán SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por el momento, solamente hombres pueden anotarse en este cuerpo, aunque se propusieron legislaciones para incluir también a mujeres.

Cómo funcionaría un draft militar en EE.UU.

De acuerdo con el medio, las personas elegidas para prestar servicio se elegirían a través de una lotería pública. El sistema comenzaría con los miembros del Servicio Selectivo que tienen 20 años y subiría de a uno por vez hasta llegar a los 25. Luego, seguiría con quienes tienen 18 y 19 años.

Concretamente, el sorteo se realiza con dos máquinas. Una de ellas contiene bolillas con cada día del año, lo que representaría la fecha de nacimiento de cada persona. La otra, números que indicarían el orden de la fila para que los estadounidenses presten servicio militar.