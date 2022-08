El insólito pedido de un piloto a los pasajeros de un vuelo: “Dejen de mandarse fotos”

Cuando se viaja en avión es usual escuchar las peticiones tanto de los asistentes de vuelo como los avisos que los pilotos realizan para los pasajeros, en los que indican el tiempo y las condiciones del despegue, así como la hora del aterrizaje. Sin embargo, un piloto de Southwest Airlines tuvo una petición particular para quienes iban a bordo y lanzó un enérgico mensaje que la comunidad virtual comparó con aquellos que lanzan los padres de familia a sus hijos. Las palabras del profesional aeronáutico fueron contundentes: o dejan de mandarse fotos íntimas por AirDrop o desembarcará y llamará a seguridad.

El pasado jueves, Teighlor Marsalis compartió en TikTok el anuncio de quien conducía el avión de Southwest Airlines. En la grabación, se lo escucha decir que si los pasajeros seguían enviándoles fotos privadas por AiDrop a otros pasajeros mientras el avión se encontraba en tierra, todos se tendrían que bajar y se vería obligado a involucrar a seguridad. Por el intercomunicador de la aeronave, lanzó esta advertencia: “Las vacaciones se arruinarán. Dejen de enviar fotos íntimas y vamos (..)”.

El piloto de Southwest Airlines lanzó una dura advertencia para quienes manden sus fotos

En la descripción, Marsalis escribió que esta aerolínea se toma muy en serio los desnudos y su video acumuló más de mil comentarios hasta el momento. AirDrop es una opción que tienen los usuarios de Apple para enviar archivos entre dispositivos de la misma marca y esta no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. En junio, un hombre fue arrestado por mandar fotos de sus genitales a pasajeros al azar durante un vuelo. Incluso esta práctica fue un debate en Nueva York en 2018 cuando se buscaban establecer leyes y castigar a quienes enviaran fotos de este tipo sin el consentimiento de los destinatarios.

¿Un piloto mamá?

En las reacciones de este video, los usuarios no pudieron evitar comparar los dichos del piloto con la actitud que tomaría una madre o un padre con sus hijos en un viaje familiar. “Esto se siente como si mi mamá se volviera en el auto hacia mí y mi hermana gemela y nos dijera ‘Si ustedes dos no se detienen, lo juro por Dios...’”, escribió una persona. “Voy a darle la vuelta a este avión y arruinaré las vacaciones de todos. Esto me da vibras de papá”, dijo en la misma línea alguien más. “El piloto tiene la máxima autoridad. Él no necesita una razón. Si no le gusta algo, se hace”, sentenció un tiktoker.

En la lista negra por 5 años tras mandar una foto por Airdrop

El piloto pidió no compartir fotos privadas en el vuelo a través de Airdrop UNSPLASH

Aunque hubo otras personas que se tomaron con humor la situación y dijeron que el piloto estaba enojado por no recibir fotos de este tipo o que los pasajeros se arriesgan a ser víctimas de Airdrop por parte de extraños, la realidad es que esta práctica sí puede ser riesgosa. A principios de este mes, la compañía aérea Transavia puso en la lista negra a un joven y no le permitirá entrar a un avión durante al menos cinco años luego de su comportamiento a bordo.

De acuerdo con los medios de comunicación neerlandeses, justo antes de tomar el avión desde Róterdam, el chico de 18 años compartió una foto de un accidente aéreo a través de su teléfono móvil y las autoridades la tomaron como una especie de amenaza de bomba. El personal vio esta imagen y le dio prioridad, al grado de que el capitán la informó como una amenaza. El envío también fue a través de este sistema de Apple. Aunque la tripulación llamó al pasajero, éste solo reaccionó cuando el piloto amenazó con no despegar, lo interrogaron y él aseguró que todo se había tratado de una broma.