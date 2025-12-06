LA NACION

El Inter Miami de Messi conquista su primera MLS al vencer 3-1 a Vancouver en la final

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final...

  1 minuto de lectura
El Inter Miami de Messi conquista su primera MLS al vencer 3-1 a Vancouver en la final
El Inter Miami de Messi conquista su primera MLS al vencer 3-1 a Vancouver en la final

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

El astro argentino se sacó una genialidad de la chistera en el primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta en el minuto 8, y después regaló las asistencias de los tantos de sus compatriotas Rodrigo De Paul (71') y Tadeo Allende (90+6').

Messi asaltó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras en el fútbol.

