¿El IRS en EE.UU. está enviando cheques de estímulo en 2025?: lo que debes saber

Los rumores sobre la entrega de nuevos cheques de estímulo en 2025 generaron confusión en redes sociales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) aclaró que no tiene autoridad para crear este tipo de pagos, ya que solo puede administrarlos una vez que el Congreso de Estados Unidos los aprueba por ley. Por lo tanto, confirmó que no se distribuirán este tipo de desembolsos durante este año.

IRS 2025: desmienten rumores sobre cheques de estímulo

Los cheques de estímulo, también conocidos como pagos de impacto económico, deben ser autorizados por el Congreso mediante legislación y distribuidos por el Departamento del Tesoro. Sin embargo, a pesar de algunos proyectos presentados, no habrá incentivos económicos para los estadounidenses.

El IRS no emite cheques de incentivo desde la pandemia Patrick Semansky - AP

En las últimas semanas, circuló una afirmación en línea que aseguraba el regreso de cheques de estímulo por 1,390 dólares, destinados a contribuyentes de ingresos bajos y medios. La versión indicaba que los pagos llegarían durante el verano. Esto fue desmentido por los propios funcionarios del IRS, según lo recopilado por The Associated Press.

Los últimos pagos directos habían sido aprobados durante la pandemia de coronavirus, pero fueron aprobados mediante tres proyectos de ley: la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus; la Ley de Alivio Fiscal relacionado con la COVID-19; y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

El proyecto de ley de reembolsos presentado por un senador estadounidense

Uno de los intentos recientes para retomar los pagos fue el proyecto de Ley de Reembolso para Trabajadores Estadounidenses, que fue presentado por el senador republicano Josh Hawley.

La iniciativa enviaría reembolsos de impuestos a contribuyentes calificados gracias a los ingresos provenientes de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Sin embargo, no fue aprobado ni por el Senado ni por la Cámara de Representantes.

Un senador creó un nuevo proyecto en búsqueda de reembolsos, pero no prosperó en el Congreso

En julio, Hawley presentó la ley que proponía reembolsos de un mínimo de US$600 dólares por persona, con pagos adicionales por cada hijo. Por otro lado, los contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a una cantidad determinada recibirían un pago reducido.

Si se aprueba, la medida no garantiza que los pagos lleguen al bolsillo de los estadounidenses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó a CNBC que las ganancias de los aranceles se destinarán en primer lugar a reducir la deuda nacional del país norteamericano.

Nuevos cambios en IRS para los contribuyentes individuales

El IRS anunció cambios que comenzarán a regir a partir del 30 de septiembre en conjunto con el Departamento del Tesoro, a través de la Orden Ejecutiva 14247 emitida por la Casa Blanca. El organismo eliminará gradualmente el uso de cheques en papel para reembolsos.

El IRS está implementando cambios en sus políticas de reembolsos Canva

Según el propio el IRS, el cambio tiene tres objetivos claros que beneficiarán a los contribuyentes:

Protección a contribuyentes: los cheques en papel corren mayor riesgo de que se extravíen, roben, alteren o retrasen 16 veces más que los pagos electrónicos.

Rapidez en la devolución: los reembolsos electrónicos permiten a los contribuyentes acceso rápido a reintegros, con pagos emitidos dentro de menos de 21 días.

Reducción de costos: los pagos electrónicos son más eficaces y cuestan menos que papel.

El organismo también aclaró que la presentación de declaraciones continúa su funcionamiento habitual. La mayoría de los contribuyentes recibirá sus reembolsos por depósito directo u otros métodos electrónicos seguros.