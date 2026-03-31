No es verdad que el IRS visitará cada hogar por incumplimiento de trámites en EE.UU.: cómo procede el organismo

En los últimos días, circularon versiones que pueden generar preocupación entre contribuyentes, especialmente dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Se aseguró en notas periodísticas que las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) iniciarían visitas domiciliarias masivas para sancionar a quienes no hubieran cumplido con ciertos trámites en marzo de 2026. Sin embargo, esa afirmación no se corresponde con los procedimientos reales.

La confusión sobre supuestas visitas del IRS casa por casa

Diversas publicaciones difundieron la idea errónea de que el organismo fiscal estadounidense implementaría un operativo puerta a puerta para detectar incumplimientos tributarios. Este planteo sugiere que agentes podrían presentarse en los domicilios de contribuyentes, con la facultad de congelar cuentas bancarias o incluso embargar bienes de manera directa.

El organismo fiscal enfatiza que la comunicación oficial se realiza exclusivamente mediante correspondencia física Stock en canva

No obstante, este escenario no forma parte de los mecanismos habituales ni fue anunciado oficialmente. Si bien el organismo cuenta con herramientas legales para cobrar deudas impositivas, estas no implican visitas masivas ni recorridos domiciliarios sistemáticos.

La difusión de este tipo de versiones puede inducir a error, sobre todo entre quienes no están familiarizados con los procedimientos fiscales en Estados Unidos.

Qué dice el IRS sobre los embargos

De acuerdo con la información oficial del propio organismo, el embargo —conocido como “levy”— es un recurso legal que permite incautar bienes para saldar deudas tributarias.

Sin embargo, este proceso no ocurre de manera arbitraria ni inmediata. El mismo organismo explica que, antes de avanzar con una medida de este tipo, se deben cumplir una serie de pasos formales que garantizan el derecho del contribuyente a ser informado y a responder.

Entre ellos, se destaca el envío de una notificación específica titulada “Aviso final de intención de embargo y notificación de su derecho a una audiencia”, que advierte sobre la posible acción y ofrece la alternativa de solicitar una audiencia.

En ese sentido, el IRS deja en claro que la clave está en la comunicación previa: el contribuyente siempre recibe avisos antes de cualquier embargo, lo que contradice la idea de acciones sorpresivas o visitas sin previo aviso.

Cómo funciona realmente el proceso de embargo en EE.UU.

Lejos de una intervención directa en los hogares, el procedimiento de embargo sigue un camino administrativo y legal bien definido. Según la descripción oficial, el proceso incluye varias instancias:

Envío de notificaciones al contribuyente sobre la deuda pendiente.

Emisión de un aviso final que informa la intención de embargo.

Otorgamiento del derecho a una audiencia.

Posibilidad de resolver la situación antes de que se concrete la medida.

El embargo o levy es un recurso legal de última instancia que permite al IRS incautar bienes para saldar deudas, pero siempre tras un proceso administrativo transparente y documentado Stock en canva

Solo en caso de que la persona no responda ni regularice su situación, el organismo puede avanzar con acciones concretas. Estas pueden incluir la retención de ingresos o la incautación de activos, pero siempre dentro de un marco legal establecido.

Además, el IRS detalla que, en el caso de cuentas bancarias, existe un plazo de 21 días desde que se aplica el embargo hasta que los fondos son transferidos. Este período permite al contribuyente tomar medidas para intentar revertir la situación, lo que refuerza la idea de que no se trata de procedimientos inmediatos ni sorpresivos.

Qué bienes pueden ser afectados por los embargos del IRS

El alcance de un embargo puede ser amplio, aunque siempre sujeto a las condiciones legales vigentes. Entre los bienes que pueden verse afectados, se encuentran:

Cuentas bancarias, cuyos fondos pueden ser retenidos.

Salarios, que pueden ser parcialmente embargados de forma continua.

Vehículos, propiedades inmobiliarias y otros bienes personales.

El organismo también aclara que ciertos ingresos pueden estar parcialmente protegidos y que existen mecanismos para solicitar la liberación del embargo en casos de dificultad económica extrema o errores en el procedimiento.

La ley permite al IRS afectar salarios, vehículos y propiedades inmobiliarias, pero estos activos solo se tocan si el deudor ignora sistemáticamente los avisos previos Stock en canva

Cómo evitar sanciones del IRS

Uno de los puntos centrales que surge de la información oficial es que el embargo no es la primera instancia, sino el último recurso ante la falta de respuesta del contribuyente. Existen varias alternativas para evitar llegar a esa situación:

Presentar la declaración de impuestos dentro del plazo correspondiente.

Pagar la deuda total o parcial.

Solicitar un plan de pagos.

Responder a todas las notificaciones enviadas por el organismo.

El IRS enfatiza que ignorar los avisos es lo que puede desencadenar consecuencias más severas. Por el contrario, mantener el contacto y buscar soluciones permite, en muchos casos, evitar medidas más drásticas.