El mensaje de Claudia Sheinbaum sobre el tren Lechería-AIFA, que promete cambiar el transporte en México: la fecha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el tren de pasajeros Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) entrará en operación a partir del primer trimestre de 2026. Tras realizar un recorrido de supervisión, dijo que la obra forma parte del plan federal para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros y mejorar la conectividad metropolitana.

Sheinbaum: cuándo será la inauguración del Tren Lechería-AIFA

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria mostró las obras realizadas y señaló que el proyecto se encuentra en su etapa final, por lo que prevé una inauguración para los primeros meses de 2026.

Los trabajos restantes corresponden principalmente a obras complementarias y a la validación de los sistemas de señalización automática.

Claudia Sheinbaum anuncia fecha de entrega del Tren Lechería-AIFA que cambiará el transporte en México

“Esta obra inició con el expresidente López Obrador, tuvo algunos problemas sociales con la población, pero con paciencia y deseo de ayudar a la gente, fuimos poco a poco resolviéndolos y ya está el 92% de la obra civil”, detalló.

El primer recorrido de prueba se realizó como parte del proceso previo a la entrada en funcionamiento comercial.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante los próximos meses, el proyecto continuará con una fase intensiva de pruebas, enfocada principalmente en la señalización automática, el control de trenes y los sistemas de seguridad.

De acuerdo a la mandataria, los trenes modernos cuentan con tecnología de vanguardia, sistemas de seguridad automática y una capacidad para transportar a más de 700 pasajeros gob.mx

“Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse a la estación Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren”, explicó la mandataria.

Según el comunicado oficial, aún se trabaja en la construcción de algunos puentes peatonales de acceso a estaciones, los cuales forman parte de las obras complementarias necesarias para facilitar el ingreso seguro de los usuarios a la red ferroviaria. La inauguración formará parte de las estrategias de la mandataria para 2026.

El proyecto presenta un avance del 92% en su obra civil y busca optimizar la conectividad y movilidad de los habitantes del Estado de México gob.mx

Tiempo de traslado, estaciones y frecuencia del servicio del Tren Lechería-AIFA

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción del tiempo de traslado entre el centro de la Ciudad de México y el AIFA.

De acuerdo con la información oficial, el recorrido completo desde Buenavista hasta el aeropuerto se realizará en aproximadamente 43 minutos.

El sistema contará con seis estaciones intermedias y una terminal, a lo largo de un tramo ferroviario de 23.7 kilómetros. La frecuencia estimada del servicio será de un tren cada 15 minutos en cada estación, lo que permitirá una operación constante a lo largo del día.

En total, el sistema dispondrá de diez trenes, de los cuales siete estarán en operación regular, dos permanecerán en reserva y uno se destinará de manera permanente a mantenimiento. Esta distribución busca asegurar la continuidad del servicio y atender posibles contingencias técnicas.

“Es lo más moderno que existe y pues ya muy pronto todos nos subimos al tren”, anticipó Sheinbaum.

La nueva ruta ferroviaria que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) gob.mx

¿Cómo serán los horarios de operación y el sistema de pago del nuevo tren de México?

El horario previsto para el Tren Lechería-AIFA será desde las 5 hs hasta las 00.30 hs. Este esquema se alineará con los cronogramas actuales del servicio ferroviario que conecta Buenavista con Cuautitlán, con el objetivo de ofrecer una operación integrada.

En cuanto al método de pago, el sistema utilizará la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Esto permitirá a los usuarios acceder al servicio mediante un esquema unificado, lo que facilitará la interconexión con otros medios de transporte público de la zona metropolitana.

El Tren Lechería-AIFA busca convertirse en una alternativa directa de conexión entre el norte del Valle de México y el aeropuerto ubicado en el Estado de México al reducir los tiempos de traslado y al ofrecer una opción de transporte masivo para usuarios locales y viajeros nacionales e internacionales.