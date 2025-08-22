Es cubano y sorprendió al ICE por su historial delictivo: tiene 41 años y 23 condenas penales en diferentes estados

El migrante cubano Roslandy Garcia-Cruz fue arrestado el fin de semana pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este hombre de 41 años tiene un extenso historial delictivo, con 23 condenadas en cuatro estados de Estados Unidos. Según las autoridades, esta captura forma parte de un operativo que detuvo a los peores criminales extranjeros ilegales, entre los que se incluyen delincuentes sexuales, traficantes de drogas y estafadores.

Según detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, el historial criminal del cubano abarca 23 condenas por delitos como posesión intencional de 15 o más dispositivos falsificados o no autorizados, uso de herramientas delictivas, falsificación y violación de la libertad condicional.

Por su parte, Tricia McLaughlin, la subsecretaria del DHS, aprovechó para apuntar contra el expresidente Joe Biden, a quien acusó de “permitir que criminales en serie se aprovecharan de los estadounidenses”.

Otros inmigrantes arrestados por el ICE con antecedentes graves

Además de Roslandy Garcia-Cruz, el ICE detuvo a otros inmigrantes con antecedentes criminales:

Ibrahim Albawaneh: de 31 años, extranjero ilegal de Jordania. Su historial criminal incluye condenas por posesión de sustancia controlada y asalto agravado en el condado de Vermillion, Illinois.

de 31 años, extranjero ilegal de Jordania. Su historial criminal incluye condenas por posesión de sustancia controlada y asalto agravado en el condado de Vermillion, Illinois. Omar Balbino-Navarro: de 30 años, originario de México. Entre sus antecedentes se encuentra una sentencia por portar daga o cuchillo oculto en Ventura, California.

de 30 años, originario de México. Entre sus antecedentes se encuentra una sentencia por portar daga o cuchillo oculto en Ventura, California. Oscar Pille-Aguilera: de 31 años, de México. Su registro delictivo incluye una pena por explotación de menores, ancianos o personas con discapacidad en el condado de Collin, Texas.

de 31 años, de México. Su registro delictivo incluye una pena por explotación de menores, ancianos o personas con discapacidad en el condado de Collin, Texas. Magdeleno Barbosa-Montalvo: de 53 años, de México. Su historial comprende una condena por conducta sexual indebida con un menor en Vincennes, Indiana.

de 53 años, de México. Su historial comprende una condena por conducta sexual indebida con un menor en Vincennes, Indiana. Adalberto Turcios-Mejía: de 66 años, de Honduras. Fue sentenciado por indecencia con un menor mediante contacto en Austin, Texas.

de 66 años, de Honduras. Fue sentenciado por indecencia con un menor mediante contacto en Austin, Texas. Arinxon Quintero-Valera: de 25 años, extranjero ilegal de Venezuela. Fue condenado por procuración de prostitución en San Antonio, Texas.

de 25 años, extranjero ilegal de Venezuela. Fue condenado por procuración de prostitución en San Antonio, Texas. Daniel Hernández-Sánchez: de 32 años, extranjero ilegal de México. Tiene sentencia por robo en Mendocino, California.

de 32 años, extranjero ilegal de México. Tiene sentencia por robo en Mendocino, California. Cindy Rivas-Cruz: de 32 años, extranjera ilegal de Guatemala. Recibió una pena por hurto en Draper, Utah.

de 32 años, extranjera ilegal de Guatemala. Recibió una pena por hurto en Draper, Utah. Ramon López-Ruiz: de 48 años, extranjero ilegal de México. Fue sentenciado por tráfico de cocaína en el condado de Durham, Carolina del Norte.

Defiende la Patria: la iniciativa para remover a criminales extranjeros de Estados Unidos

El DHS lanzó a nivel nacional una nueva campaña, llamada Defiende la Patria, para reclutar estadounidenses que se unan al ICE como agentes federales de la ley y ayuden a remover de Estados Unidos a criminales extranjeros ilegales.

Kristi Noem, secretaria del DHS, expresó: “Tu país te está llamando para servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, nuestro país necesita hombres y mujeres dedicados en ICE para sacar a los peores criminales de nuestra nación. Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Tus habilidades, experiencia y valentía nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria”.

Para impulsar esta iniciativa, el ICE pone a disposición un completo paquete de incentivos para quienes se unan a la aplicación de la ley federal, que incluye: