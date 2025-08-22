Es cubano y sorprendió al ICE por su historial delictivo: tiene 41 años y 23 condenas penales en diferentes estados
Roslandy Garcia-Cruz cometió delitos como el uso de herramientas delictivas, falsificación y violación de la libertad condicional
- 4 minutos de lectura'
El migrante cubano Roslandy Garcia-Cruz fue arrestado el fin de semana pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este hombre de 41 años tiene un extenso historial delictivo, con 23 condenadas en cuatro estados de Estados Unidos. Según las autoridades, esta captura forma parte de un operativo que detuvo a los peores criminales extranjeros ilegales, entre los que se incluyen delincuentes sexuales, traficantes de drogas y estafadores.
Roslandy Garcia-Cruz fue arrestado por el ICE: el historial delictivo del migrante cubano
Según detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, el historial criminal del cubano abarca 23 condenas por delitos como posesión intencional de 15 o más dispositivos falsificados o no autorizados, uso de herramientas delictivas, falsificación y violación de la libertad condicional.
Por su parte, Tricia McLaughlin, la subsecretaria del DHS, aprovechó para apuntar contra el expresidente Joe Biden, a quien acusó de “permitir que criminales en serie se aprovecharan de los estadounidenses”.
Otros inmigrantes arrestados por el ICE con antecedentes graves
Además de Roslandy Garcia-Cruz, el ICE detuvo a otros inmigrantes con antecedentes criminales:
- Ibrahim Albawaneh: de 31 años, extranjero ilegal de Jordania. Su historial criminal incluye condenas por posesión de sustancia controlada y asalto agravado en el condado de Vermillion, Illinois.
- Omar Balbino-Navarro: de 30 años, originario de México. Entre sus antecedentes se encuentra una sentencia por portar daga o cuchillo oculto en Ventura, California.
- Oscar Pille-Aguilera: de 31 años, de México. Su registro delictivo incluye una pena por explotación de menores, ancianos o personas con discapacidad en el condado de Collin, Texas.
- Magdeleno Barbosa-Montalvo: de 53 años, de México. Su historial comprende una condena por conducta sexual indebida con un menor en Vincennes, Indiana.
- Adalberto Turcios-Mejía: de 66 años, de Honduras. Fue sentenciado por indecencia con un menor mediante contacto en Austin, Texas.
- Arinxon Quintero-Valera: de 25 años, extranjero ilegal de Venezuela. Fue condenado por procuración de prostitución en San Antonio, Texas.
- Daniel Hernández-Sánchez: de 32 años, extranjero ilegal de México. Tiene sentencia por robo en Mendocino, California.
- Cindy Rivas-Cruz: de 32 años, extranjera ilegal de Guatemala. Recibió una pena por hurto en Draper, Utah.
- Ramon López-Ruiz: de 48 años, extranjero ilegal de México. Fue sentenciado por tráfico de cocaína en el condado de Durham, Carolina del Norte.
Defiende la Patria: la iniciativa para remover a criminales extranjeros de Estados Unidos
El DHS lanzó a nivel nacional una nueva campaña, llamada Defiende la Patria, para reclutar estadounidenses que se unan al ICE como agentes federales de la ley y ayuden a remover de Estados Unidos a criminales extranjeros ilegales.
Kristi Noem, secretaria del DHS, expresó: “Tu país te está llamando para servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, nuestro país necesita hombres y mujeres dedicados en ICE para sacar a los peores criminales de nuestra nación. Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Tus habilidades, experiencia y valentía nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria”.
Para impulsar esta iniciativa, el ICE pone a disposición un completo paquete de incentivos para quienes se unan a la aplicación de la ley federal, que incluye:
- Bono de firma de hasta 50.000 dólares.
- Opciones de pago y préstamos estudiantiles.
- 25% de pago por disponibilidad de aplicación de la ley (LEAP, por sus siglas en inglés) para Agentes Especiales de HSI.
- Horas extra no supervisadas administrativamente (AUI, por sus siglas en inglés) para oficiales de Operaciones de Aplicación y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).
- Beneficios de jubilación mejorados.
Otras noticias de ICE
Operación False Haven. Le mintió a Uscis para obtener la ciudadanía americana, pero ahora puede ser condenado a 30 años de cárcel
"Usan la información". Revelan dónde se ocultan los agentes del ICE durante los operativos policiales en Washington D.C.
"Cometí un error". El ICE detuvo a un hombre que buscaba renovar su green card y que vive en EE.UU. hace 40 años
- 1
Renunció al sueño americano: es ecuatoriana, decidió irse de EE.UU. y pagó una fortuna en contenedores de mudanza
- 2
El estado que se suma a la ofensiva “antimigrante” de Trump y anuncia sus planes para un centro de detención del ICE
- 3
Asesinato de Gabriela Nicole Pratts: el caso que conmociona a Puerto Rico y las evidencias contra una madre y su hija
- 4
Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de tráfico, según un abogado de inmigración: “No abras toda la ventanilla”