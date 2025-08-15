Volantazo del ICE: Kristi Noem cambia un requisito para contratar nuevos agentes gracias a “Superman”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la eliminación del límite de edad para aplicar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta modificación en un requisito clave, busca ampliar la nómina de postulantes para la agencia federal, con el objetivo de cumplir con las exigencias de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

Kristi Noem elimina los límites de edad para aplicar al ICE

El cambio de requisitos para los aspirantes que buscan ser parte del ICE fue anunciado la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). “Estamos eliminando el límite de edad para las fuerzas del orden del ICE. Los candidatos calificados ahora pueden postularse sin límite de edad”, enfatizó Noem en un comunicado oficial.

Hasta entonces, el DHS establecía que solo podían aplicar las personas de al menos 21 años y con hasta un máximo de 37 o 40 años, de acuerdo a la posición a la que se postulaban. Finalmente, el gobierno federal decidió eliminar los límites etarios el pasado 6 de agosto.

Sin embargo, hay muchas otras condiciones que se mantienen. En ese sentido, la agencia aclaró que todos los aspirantes deberán pasar por exámenes médicos, exámenes de drogas y completar una prueba de aptitud física.

Según señalaron las autoridades, la modificación se realizó para que “más patriotas califiquen para unirse al ICE en su misión de arrestar a asesinos, pedófilos, pandilleros, violadores y otros inmigrantes ilegales criminales de las calles de Estados Unidos”.

Lejos de tratarse de una medida aislada, se alinea con otras iniciativas que buscan ampliar el personal de las fuerzas federales. Bajo el lema “¡Estados Unidos te necesita!”, la administración Trump lanzó la campaña para reclutar agentes con grandes incentivos económicos. De acuerdo al comunicado, a menos de una semana del inicio del programa, más de 80.000 estadounidenses ya solicitaron unirse al ICE.

Cambios en el límite de edad para unirse al ICE: una modificación que tomó fuerza gracias al actor de Superman, Dean Cain

La modificación del límite de edad llegó un día después de que el actor de Superman, Dean Cain, de 59 años, anunciara en redes sociales que se había incorporado al ICE. Tras comunicar esa noticia, el cineasta alentó a sus seguidores en redes sociales a unirse a la agencia federal.

No obstante, su publicación en X se llenó de cuestionamientos respecto de que no cumplía con el rango etario para ser parte. Horas después, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, anunció la decisión de Kristi Noem. “Hemos escuchado alto y claro al pueblo estadounidense”, sostuvo en su cuenta de X.

Los incentivos del DHS para reclutar nuevos agentes federales para el ICE

Las autoridades remarcaron que gracias a la nueva financiación de US$75.000 millones de presupuesto hasta 2029, obtenida tras la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill de Donald Trump, el DHS puede ofrecerle diferentes incentivos a los ciudadanos estadounidenses para que sean parte del ICE.

Entre los distintos beneficios, el departamento destacó que ofrece:

Un bono de contratación de hasta US$50.000.

Opciones de pago y programas para condonar préstamos estudiantiles.

Un adicional por disponibilidad para fuerzas del orden (LEAP) del 25% para agentes especiales de HSI.

Pago extra por horas extraordinarias de disponibilidad no programada (AUI, por sus siglas en inglés) para oficiales de deportación de ERO.

Beneficios de jubilación mejorados.

Sueldos competitivos y un paquete que incluye seguro médico, dental, de visión, de vida y de atención a largo plazo.

“ICE alienta a los estadounidenses comprometidos con la seguridad pública, el servicio nacional y la defensa del estado de derecho a presentar su solicitud hoy para iniciar una carrera gratificante en la aplicación de la ley federal”, sostuvo el DHS en el comunicado.