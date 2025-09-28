El objeto coleccionable encontrado en Ohio y valorado en cientos de dólares: en una tienda de segunda mano

Lo que parecía una espera aburrida terminó convirtiéndose en un hallazgo inesperado. Un hombre de 31 años, que aguardaba a que su hermana terminara de probarse ropa en una tienda de segunda mano en Ohio, encontró un objeto que para los fanáticos de los videojuegos es un verdadero tesoro: la edición Constelación de Starfield, valuada en cientos de dólares en el mercado de reventa.

Cuál es el videojuego coleccionable encontrado en una tienda de segunda mano en Ohio

De acuerdo con declaraciones a Newsweek, mientras recorría los pasillos del local Village Outlet, el hombre notó un logotipo que le resultaba familiar en un estante. Al acercarse, descubrió que se trataba de la edición especial del videojuego de rol de ciencia ficción desarrollado por Bethesda en 2023.

Interior de edición coleccionable de Starfield (Reddit AncientEldritch)

La caja no solo contenía el juego, sino también una réplica de un reloj inteligente Chronomark y una carcasa rígida inspirada en el equipamiento del título. Esta versión de colección fue producida en cantidades limitadas y actualmente alcanza precios de entre US$250 y US$300 en sitios de reventa.

El comprador relató que dudó unos instantes, ya que no estaba seguro de si el reloj funcionaba. Sin embargo, como el artículo tenía un descuento especial ese día, se arriesgó y lo adquirió por apenas US$75, una fracción de su valor de mercado.

Estallan las redes por el videojuego de colección

Emocionado con su hallazgo, el joven decidió compartirlo en la plataforma Reddit, donde la publicación rápidamente atrajo la atención de otros fanáticos de Starfield. Algunos usuarios celebraron su suerte, mientras que otros le hicieron ofertas directas para comprarle el paquete coleccionable.

Reloj de colección del juego Starfield (Reddit AncientEldritch)

“Pensé que era un hallazgo increíble y estaba emocionado al respecto, por lo que quise compartirlo con otras personas que entendieran por qué estaba así. Las reacciones me hicieron reír mucho, con una mezcla entre comentarios positivos y negativos, pero nunca creí que sería mi publicación número uno”, explicó en la entrevista con Newsweek.

Objetos coleccionables alcanza cifras millonarias

No es la primera vez que un comprador encuentra artículos valiosos en tiendas de segunda mano. A principios de septiembre, una mujer reportó haber adquirido una prenda de moda de alta gama por apenas cinco dólares, lo que demuestra que estos locales pueden ser verdaderos cofres de sorpresas para quienes saben buscar.

La tarjeta de Kobe Bryant y Michael Jordan, que se convirtió en la más cara de la historia, pertenece a la serie conocida como "Dual NBA Logo Autographs" Heritage Auctions

En el mundo de los coleccionables, el valor de un objeto puede alcanzar cifras extraordinarias. Las tarjetas deportivas, por ejemplo, se encuentran entre los artículos más codiciados en subastas privadas.

Un caso reciente fue la venta de la tarjeta “Dual NBA Logo Autographs”, firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant, que alcanzó los US$12,93 millones durante la subasta Summer Platinum Night organizada por Heritage Auctions. Esta pieza, producida entre 2004 y 2009, es única: incluye parches oficiales de la NBA y las firmas certificadas de ambas leyendas.

El interés por esta tarjeta creció aún más tras la muerte de Bryant en enero de 2020, en un accidente aéreo, lo que cerró la posibilidad de producir nuevas ediciones conjuntas con Jordan.

El caso del hombre en Ohio refleja el auge del coleccionismo en la cultura digital. Videojuegos, tarjetas deportivas, cómics o juguetes retro no solo despiertan nostalgia, sino que también se han convertido en activos de inversión con precios que pueden multiplicarse en el mercado secundario.