El origen latino de la poinsettia: la popular flor de Navidad que se usa para adornar en Estados Unidos

La Navidad en Estados Unidos está marcada por eventos como el encendido del árbol del Rockefeller Center en Nueva York, o los adornos realizados con poinsettia. Esta flor, también conocida como Nochebuena, tiene un origen latino que se remonta a hace más de cinco siglos y recibe su nombre por un dato histórico peculiar.

El origen latino de la poinsettia o Nochebuena

La flor poinsettia tiene su origen en México, donde fue vista por el botánico norteamericano Joel Roberts Poinsett, en 1828, de acuerdo con LA Times.

La flor poinsettia es una planta endémica de México, exportada a EE.UU. por un botánico norteamericano (Web/gob.mx)

En ese momento, Poinsett realizó un viaje en su papel como primer ministro de EE.UU., y fue él quien introdujo la planta a su país y a algunas partes de Europa, aunque su origen se remonta al imperio azteca de hace más de cinco siglos.

La también llamada Nochebuena, es una planta que aún puede encontrarse de forma silvestre en el estado de Guerrero, México, a lo largo de la costa mexicana, en el Pacífico, y en otras regiones de Centroamérica.

Algunos de los nombres que recibe esta planta de hojas rojas, que se ha convertido en un adorno característico de la temporada navideña, son:

Nochebuena , nombre ligado a las celebraciones previas a Navidad y asociado a los primeros frailes españoles que llegaron a México.

, nombre ligado a las celebraciones previas a Navidad y asociado a los primeros frailes españoles que llegaron a México. Tela escarlata , nombre que le daban muchos colonos españoles.

, nombre que le daban muchos colonos españoles. Cuetlaxóchitl , nombre que proviene del náhuatl y significa “flor que se marchita”.

, nombre que proviene del náhuatl y significa “flor que se marchita”. Santa Catarina , nombre que recibe en algunas regiones de México.

, nombre que recibe en algunas regiones de México. Estrella Federal , como se le conoce en Argentina.

, como se le conoce en Argentina. Penacho de Inca , nombre que recibe en Perú.

, nombre que recibe en Perú. Euphorbia pulcherrima , nombre en latín que significa “la más bella”

, nombre en latín que significa “la más bella” Poinsett, nombre que recibe en EE.UU. en honor al botánico Joel Roberts Poinsett.

Todo lo que se debe saber sobre la poinsettia o Nochebuena

Los pueblos originarios de México utilizaban esta planta como ofrenda a Tonantzin, Diosa de la Tierra, para hacer pigmentos, como parte de su indumentaria o con fines medicinales, según BBC Mundo.

Las hojas de la flor de Nochebuena son las que se tornan rojas, y reciben el nombre de brácteas (web/uag.mx)

La relación que tiene la poinsettia con la Navidad surge después de la ocupación religiosa de los colonizadores, por ser una planta cuyo florecimiento coincide con las conmemoraciones cristianas del último mes del año.

Existen más de 300 variantes de Nochebuena en todo el mundo y se diferencian por el color de sus hojas, la resistencia al ambiente, el tamaño de sus tallos, entre otras características.

La planta de origen mexicano es una de las flores de mayor cultivo durante la temporada otoño-invierno y su producción asciende a más de 500 millones de ejemplares.

Las flores de la poinsettia son los botones que nacen en el centro, mientras que las tonalidades rojas las adquieren sus hojas grandes, que reciben el nombre de brácteas.

Cuánto cuesta una poinsettia en EE.UU.

Existen diferentes precios de poinsettia en el país norteamericano, de acuerdo con el tamaño de la planta y el sitio en el que se adquiera.

Las flores de Nochebuena, naturales o artificiales, se venden en todo el mundo como un clásico adorno de Navidad (web/uag.mx)

En The Home Depot, la más económica se vende en una maceta y tiene un precio de US$4,98. Se trata de una planta natural que requiere de cuidados especiales para conservarse.

También hay adornos hechos con seda que asemejan a las hojas de la Nochebuena, estos se venden en US$70, pero al ser artificiales no necesitan de mantenimiento.

La planta también se vende en tiendas como Trader Joe’s en US$4,99, aunque la empresa aclara que es un producto limitado de venta exclusiva durante la temporada de Navidad.

En Amazon también existe una gran variedad de ofertas de estas flores, las naturales resultan menos costosas que las artificiales y sus precios van desde los US$4,99 hasta los US$37, según la cantidad de plantas y su tamaño.