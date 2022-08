Adelantan los detalles de lujo de la segunda boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck: durará tres días

Ben Affleck y Jennifer Lopez se encuentran mejor que nunca a pesar de todos los rumores de separación y la información de una luna de miel tormentosa para el actor. Nuevos datos revelaron que la pareja podría tener su boda anhelada de tres días este fin de semana. Después de haberse casado en Las Vegas con algunos atuendos improvisados y sin ningún invitado más allá de sus hijas, los famosos decidieron tener su día especial junto a sus seres queridos.

Al parecer, los actores contrataron al organizador de eventos Colin Cowie, quien además de ser el planner de confianza de JLo, también ha sido el encargado de llevar a cabo ceremonias de las Kardashian. Según Page Six y Djournal, el ensayo de la celebración será este viernes 19 de agosto, la ceremonia el sábado 20 y una barbacoa familiar el domingo 21.

La intérprete de “On the floor” usaría un vestido de alta costura diseñado por Ralph Lauren y las fotografías exclusivas serían publicadas a través de Vogue. A pesar de ya se casó en el pasado, la cantante sueña con que su matrimonio con Ben sea especial y con que la boda sea más maravillosa de lo que imaginaron hace 20 años que estaban comprometidos por primera vez.

Ben Affleck pasó su luna de miel con Jennifer Lopez un poco frustrado por los paparazzis, según una fuente

Por el lado del actor de Batman, también quiere que todo salga perfecto y que su esposa disfrute de la fiesta. Además, lo que él priorizará es que Jennifer brille en una fecha tan especial: “Todo se tratará de JLo. Ben quiere que toda la atención se centre en ella para su gran día”, dijo una fuente a la columna Page Six del The New York Post.

Los reportes indican que será una boda de alto nivel y que los lujos serán los principales acompañantes, ya que una fiesta organizada por Cowie puede llegar a costar miles o millones de dólares. No es para menos, porque la pareja no escatimará en gastos para realizar la boda que tanto quisieron y que planearon antes de separarse en 2003.

Se espera una lista de invitados que incluye a Casey Affleck, hermano del novio, así como a Matt Damon y Jimmy Kimmel. Desde ya, la celebración promete ser un éxito y una de las bodas más esperadas del año. Con esto, los artistas dejaron en claro que la supuesta separación que atravesaron era falsa y que su amor se encuentra en uno de los mejores momentos.

¿Cómo fue la primera boda de JLo con Ben Affleck?

Para la actriz de Estafadoras de Wall Street su boda en Las Vegas con Ben fue más de lo que podría haber pedido. Utilizó un vestido de novia que recicló de sus atuendos para una película y que tenía guardado en su armario, mientras que él portó un traje que también estaba en su closet. De un momento a otro, decidieron dejarse llevar por el romance y tomaron de su guardarropa lo primero que vieron para pronunciar sus votos.

“He tenido este vestido durante tantos años y lo he estado guardando, guardando, guardando y ahora lo estoy usando el día de mi boda”, fue lo que expresó Lopez en su boletín On The JLo después de haber contraído nupcias en medio de una ceremonia privada.

Los pequeños detalles fueron los que terminaron de hacer ese día tan mágico. Quisieron decirse sus votos en privado, pero después celebrar a lo grande con todos sus seres queridos en una fiesta de tres días.