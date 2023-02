El posteo que Chris Brown hizo sobre los ovnis y luego borró: “Viven entre nosotros”

escuchar

En los últimos días, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá derribaron cuatro objetos voladores. Los hechos llamaron la atención de todo el mundo, incluso de las celebridades. Entre ellas, destacó el cantante Chris Brown, quien presuntamente subió a sus redes sociales una historia que luego borró, donde aseguraba que los extraterrestres habían visitado a los humanos y que algunos vivían entre la población terrícola.

El intérprete de “She Ain’t You” supuestamente escribió, según pudieron recuperar algunos medios estadounidenses, como The Shade Room: “Esto es muy random, pero no caigan en las falsas banderas UFO/UAP. Los extraterrestres nos han estado visitando durante mucho tiempo. Algunos viven entre nosotros”.

Su teoría continuaría: “Somos la única especie destructiva que condena nuestra existencia. No los dejen seguir con esta narrativa. Dirán que estoy loco, pero también hagan sus propios juicios”.

Según la historia, el rapero criticó a las autoridades de Estados Unidos por su forma de llevar la situación. “Apenas comenzaron a reconocer las posibilidades de estos objetos voladores. Ahora, ¿ellos disparan en contra de todo lo que se mueve en el cielo?”. En la publicación, se leía una aclaración final: “Este mensaje no tiene fines educativos”.

La publicación donde supuestamente Chris Brown mencionaba a los Ovnis y que habría eliminado horas después Instagram/chrisbrownofficial

El cantante de 33 años habría compartido su reflexión el 14 de febrero. Sin embargo, la publicación habría sido eliminada unas horas después.

Famosos y extraterrestres

En el mundo del espectáculo, no solo Brown parece haberse expresado sobre los extraterrestres. Sky History, un canal de televisión europeo que emite programas relacionados con la realidad y hechos históricos, realizó un recuento de las celebridades que aseguraron contactos cercanos con seres de otro mundo.

En primer lugar, en la lista se encuentra Fran Drescher, la protagonista del programa La Niñera, quien declaró que los extraterrestres la abdujeron a ella y a su exmarido, Peter Marc Jacobson, años antes de conocerse. La actriz aseguró que les colocaron implantes en las manos y que por eso ambos comparten “la misma cicatriz”.

Fran Drescher aseguró que fue abducida por los extraterrestres Instagram/officialfrandrescher

Por su parte, Elvis Presley afirmó que su familia había tenido conexiones con seres de otro planeta. En el pasado, el cantante detalló que cuando nació, tanto su médico como seres queridos vieron a una luz inexplicable brillar sobre la casa. Además, agregó que cuando tenía ocho años fue visitado telepáticamente por extraterrestres.

Elvis Presley contó que desde su nacimiento fue perseguido por los extraterrestres Instagram/elvis

David Bowie también está en la lista. En su caso, no solo hubo declaraciones, sino que dejó ver la fascinación que tenía por este tema en sus obras, desde su clásica canción “Life On Mars?” hasta protagonizar la película The Man Who Fell to Earth. En una ocasión, el cantante declaró que de niño había visto tantos ovnis que se acostumbró a su presencia.

David Bowie retrató el interés por los extraterrestres en su obra Instagram/davidbowie

Durante una entrevista, Miley Cyrus compartió que un ovni la había perseguido mientras conducía por San Bernardino.“Estoy bastante segura de lo que vi, pero también había comprado cera de marihuana a un tipo en una furgoneta delante de una tienda de tacos, así que podría haber sido la cera de marihuana”, añadió. Luego describió cómo era el objeto que la perseguía: “Brillaba amarillo. Lo vi volando y mi amigo también. Había un par de coches más en la ruta y también se pararon a mirar, así que creo que lo que vi era real”, cerró la actriz y cantante.

Miley Cirus aseguró haber sido perseguida por extraterrestres Instagram/mileycyrus

Por otro lado, la revista Rolling Stone dio a conocer la experiencia que tuvo la cantante Demi Lovato con los extraterrestres, quien aseguró que había logrado comunicarse con ellos. “He establecido contacto. No ha sido en plan ‘E.T. llama a casa’, pero he hecho contacto meditando y mirando hacia arriba y viendo cosas en el cielo que no estaban allí cuando empecé a meditar”, declaró.

Demi Lovato es una de las celebridades que ha mostrado interés por el mundo alienígena Instagram/ddlovato

LA NACION