Una periodista de CNN, sobre la odisea que vivió para ser mamá: “Mi viaje con la infertilidad casi me quiebra”

Ser padre o madre es una experiencia completamente individual para cada persona, y aunque para algunos solo es cuestión de planificarlo y concebir, para otros, el camino es tortuoso y muy cuesta arriba. Ese fue el caso de Chloe Melas, una periodista de CNN, quien contó en primera persona su lucha contra la infertilidad para formar con su esposo la familia de la cual hoy disfruta.

Junto a otros periodistas de la cadena de televisión y una endocrinóloga, reflexionó acerca de la complejidad del tema y la vivencia personal de cada uno en cuanto a los problemas de infertilidad.

Chloe Melas habló en primera persona acerca de su experiencia en tratamientos de fertilización in vitro para poder convertirse en madre (Crédito: Captura de video/CNN)

“Eran las 6.30 pm y estaba exhausta. Había estado en la televisión a las 5 am y después de una hora de viaje a casa, mi esposo y yo tuvimos una cena caótica con nuestros dos hijos, seguida de la hora del baño. Estaba lista para colapsar en la cama. Solo diez minutos más de leerle un cuento a mi hijo de dos años antes de dormir, y se apagarían las luces. Pero él tenía otros planes”, comenzó el relato de Chloe.

La mujer pensó en apresurarse y bajar las escaleras para buscar el peluche del pequeño, pero en escasos segundos y como si fuese en cámara lenta, vio cómo el chico comenzaba a vomitar, una situación que duró toda la noche.

Lo siguiente que Melas recuerda es que su esposo, Brian Mazza, y ella se dedicaron las siguientes diez horas a cambiar tanto las sábanas como el pijama del pequeño, mientras lo asistían con una bebida cargada de electrolitos para que no se deshidratara. Dos días después, Chloe y su otro hijo de cuatro años se contagiaron con el mismo virus, y la historia se repitió.

Sin embargo, por muy extraña o agotada que pareciera y mientras transitaba el virus -en una casa donde lo que menos existe es la posibilidad de descansar-, la periodista recordó cuánto había orado por la oportunidad de vivir aquel escenario. Si bien no se refería a pasar noches limpiando vómito, agradece el “hermoso caos” que vive ahora y “no puede imaginar su vida sin el mismo”.

Una periodista de CNN cuenta su dificultad para tener hijos

“Había llorado tanto cuando supe que mi esposo tenía infertilidad y, por mi parte, yo tenía baja reserva de óvulos. Las salas de espera de las clínicas de fertilidad con rostros desagradables consumieron mis mañanas durante casi dos años”, explicó.

Tras verse bombardeados completamente por hormonas, varios intentos fallidos de inseminación intrauterina y un matrimonio en crisis al borde del abismo, en 2017 finalmente se convirtieron en padres gracias a la fertilización in vitro (más conocida como FIV). Hasta ese momento, ambos estaban convencidos de que no podrían tener hijos biológicos.

Un camino difícil, pero que transitaron acompañados

No es fácil hablar de infertilidad en el seno de la pareja, y menos aún lo es cuando se hace público a familiares y amigos. Las miradas de preocupación, otras de lástima y algunas de desaprobación muchas veces pesan más que aquellas que reconfortan. La Navidad de 2018 fue el momento en que Chloe y Brian anunciaron el proceso que atravesaban y, de inmediato, recibieron mensajes de apoyo e incluso de extraños que comprendían la situación que vivían, pero eso no era suficiente.

“La infertilidad se sentía como un secreto sucio para nosotros y para otras personas, y nos dimos cuenta de que no tenía por qué serlo. Mi esposo y yo decidimos en ese momento que íbamos a seguir hablando y siendo transparentes sobre lo que habíamos pasado, y fue liberador”, le compartió a sus colegas. Durante los últimos cuatro años, Mazza y ella produjeron muchos podcasts, escribieron artículos e incluso estuvieron en televisión.

Para llamar la atención sobre la infertilidad por factor masculino, el año pasado, su esposo inició una campaña de recaudación a la que llamaron Run for a Chance. Brian corrió 50 millas por el condado de Westchester en Nueva York y recaudó más de US$80.000 para cubrir tratamientos de fertilidad para personas en el Ronald O. Perelman y Claudia Cohen Centro de Medicina Reproductiva. En esa clínica, que forma parte de la Universidad Cornell, vivieron todo el proceso de FIV para convertirse en padres.

Chloe Melas y Brian Mazza ahora son padres de dos chicos de cuatro y dos años (Crédito: Instagram/@chloemelas)

Recaudar fondos no es un tema menor. De acuerdo con el Hospital Infantil de la Universidad de Iowa Stead Family, en Estados Unidos, una ronda de fertilización in vitro puede costar más de US$12.000, sin incluir los medicamentos.

Para hacer aún más cuesta arriba el difícil escenario, según la Asociación Nacional de Infertilidad Resolve, solo 19 estados requieren algún nivel de cobertura médica para poder iniciar el tratamiento. Lo anterior significa que los otros 31 estados, las compañías de seguros no ofrecen beneficios de fertilidad.

Jamás rendirse

Melas reconoce que, en muchas oportunidades, los obstáculos parecían ser insuperables. Actualmente, le repite una sola frase a aquellos quienes constantemente le escriben en medio de su lucha por ser padres y la colman de preguntas: “No te rindas”.

Coincidir con un equipo médico con el cual uno se sienta cómodo también es complicado. En el caso de la periodista de CNN, no se sintió completamente satisfecha en la primera clínica a la que asistió, y no fue hasta que conoció al Dr. David Reichman en el Weill Cornell Medical College que todo comenzó a mejorar, pero no de inmediato.

Chloe Melas reconoce que pese a que la crianza puede llegar a ser complicada, no la cambiaría por nada (Crédito: Instagram/@chloemelas)

Desde la primera ronda de FIV, pasaron dos años hasta que hubo éxito. “Me afectaba cada invitación que recibía a un baby shower. Descubrí que incluso hacer diligencias era devastador, ya que cada mujer embarazada con la que me cruzaba, me producía envidia”. Sin embargo, Chloe no se amilanó y no paró hasta conseguirlo.

Por otra parte, reflexiona acerca de los lugares a los que pudo haber acudido en búsqueda de apoyo y, a su vez, coincidir con personas que atravesaran la misma situación que su esposo y ella. En Resolve, encontró ayuda y actualmente se mantiene involucrada con este tipo de organizaciones.

“Sé que no todos los caminos traerán como resultado un hijo. De hecho, es posible que incluso uno no pueda dar a luz por sí mismo. No obstante, espero que recibas la respuesta correcta para ti, sea adopción, subrogación o donación de óvulos o esperma. Para saber lo que sucederá al final, debes intentarlo”.

Ahora, Chloe reflexiona acerca de los dos años de lucha por quedar embarazada cada vez que está rodeada de los gritos de sus hijos, de vómito y de noches sin dormir, y recuerda lo agradecida que se siente por poder ser madre.