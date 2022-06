El presidente del FC Barcelona rompió el silencio sobre Piqué y dijo que está “sufriendo mucho por Shakira”

Desde hace varias semanas, medios españoles publican rumores sobre el futuro deportivo de Gerard Piqué, que según algunos estaría lejos del Barcelona y no precisamente por bajo rendimiento sino por lo alto de su salario, 19 millones de euros anuales, en un momento de crisis financiera para el equipo y ante la necesidad de resultados en la cancha luego de una temporada poco provechosa en ese sentido.

Al defensa le restan dos años de contrato, sin embargo, se ha puesto en duda su lugar en el proyecto de Xavi Hernández. Mientras estas especulaciones circulan, también lo hacen las notas sobre su ruptura con Shakira, en donde se pone en duda la fidelidad del futbolista; ninguno de los dos ha hablado más allá del comunicado que dejó clara su decisión de separarse después de 12 años de relación.

Shakira y Gerard Piqué consolidaron una relación de más de una década y formaron una familia Instagram @3gerardpique

Al respecto, Joan Laporta, presidente del Barcelona, prefirió no hablar sobre lo deportivo y, en cambio, pidió ánimos para el futbolista que llegó al club en 2008: “Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, declaraciones que brindó para las revistas ¡Hola! y Caras.

Tanto en medios deportivos como sociales se ha hablado sobre una supuesta infidelidad de Piqué e incluso han vinculado la letra de la canción reciente de Shakira, “Te felicito”, con el presente de su relación, señalamientos que al parecer orillaron a Laporta a defenderlo en declaraciones para la misma publicación: “Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”.

La cantante colombiana cuenta con la simpatía de la gente, mientras que Piqué se ha visto desfavorecido por las publicaciones sobre su vida de soltero, en donde lo han mostrado de fiesta, con presuntas nuevas conquistas y gastando altas sumas de dinero en ese estilo de vida nocturna, que, según los paparazzis, ya lo caracterizaba pero ha aumentado a partir de la separación.

Esta fue la foto filtrada de Piqué y una mujer rubia

Por otra parte, han hecho eco del mal momento que atraviesa Shakira. Este fin de semana, el cantante Carlos Vives, quien guarda estrecha relación de amistad con ella, comentó a los medios de comunicación que han estado en contacto y le dijo que se siente triste: “Tiene que estar triste, yo he pasado por eso también. Definitivamente la sentí triste, es un momento muy difícil y, bueno, cuando uno tiene una familia tan hermosa...”, pero resaltó su carácter como fortaleza ante esta adversidad que atraviesa. Sobre Piqué, no quiso entrar en detalles de una supuesta infidelidad y aclaró que lo conoce como “una persona muy educada y muy decente”.