Gloria Estefan le respondió a JLo sobre “la peor idea del mundo” al cantar con Shakira en el SuperBowl

Luego de las declaraciones de Jennifer Lopez, en las que aseguró que haberse presentado en el medio tiempo del SuperBowl junto a Shakira había sido “la peor idea del mundo”, durante su documental Halftime, la cantante Gloria Estefan apareció con algunos comentarios que generaron furor en las redes sociales, porque no solo respondió a los dichos de la Diva del Bronx, sino que también reveló algo inédito acerca de aquel espectáculo de la NFL en 2020.

Fue durante el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, en donde la intérprete de “Wepa” fue cuestionada sobre el escándalo que generó el documental Halftime de JLo, en el que la temática principal era la preparación que tuvo la artista para el concierto en el que compartió escenario con J Balvin, Bad Bunny y su hija, Emme Muñiz.

Gloria Estefan acaparó los titulares de los medios con sus nuevas declaraciones

Gloria Estefan confirmó que los artistas que se presentan en el medio tiempo sí tienen pocos minutos para hacer un show de primer nivel. Y, aunque aclaró que no ha visto la nueva producción de Jennifer López para Netflix, dijo que sí ha oído hablar del tema y que concuerda sobre la necesidad de hacer todo muy rápido.

Al ser cuestionada sobre si ella creía que era mala idea haber elegido a dos latinas de talla internacional para actuar juntas, ella consideró que en realidad el objetivo de la NFL era dar un espectáculo latino, por lo que juntar a las dos artistas fue una opción viable para ellos: “Tienes como 12 minutos o algo así para hacer que las cosas entren y salgan del plató. Entonces, ¿podrías hacerlo con una persona? Sí, pero creo que querían lanzar un gran espectáculo latino y de Miami. Intentaron empacar tanto como fuera posible y lo lograron, hicieron un show impresionante”.

Jennifer Lopez y Shakira durante su show en el Super Bowl Kim Klement-USA TODAY Sports

Gloria Estefan también fue invitada al SuperBowl con Shakira y JLo

La cubano-estadounidense también reveló una noticia que no se conocía hasta ahora: afirmó que ella también había sido invitada a formar parte de ese espectáculo, pero que ella rechazó la invitación porque consideraba que era el momento de JLo y Shakira, y que ella ya había estado en otros conciertos del medio tiempo del SuperBowl.

Asimismo, bromeó un poco sobre la reacción de la cantante de “On the floor”, al mencionar que quizá también le habría disgustado que ella participara en el espectáculo: “¿Imagínense lo que hubiera dicho JLo si yo hubiera sido tercera?”, dijo. También consideró que no era su momento de hacerlo y se sinceró al decir que “no se quería poner a dieta para diciembre”, así que mejor declinó la invitación.

Finalmente, aclaró que aunque había sido requerida para ser parte de la presentación principal junto a las dos latinas, ella solo habría salido a interpretar la letra de apertura de su éxito “Conga”. A pesar de que ya pasaron más de dos años de aquel momento, las declaraciones de Estefan causaron furor entre los usuarios de redes sociales sobre todo por la polémica que se desató ante las expresiones de Jennifer López en su documental.