El presidente mexicano le pidió a los hispanos de EE.UU. no votar por Ron DeSantis

El jueves, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los hispanos que radican en Estados Unidos no votar por Ron DeSantis, luego de que el floridense hiciera formal su campaña a la presidencia del país norteamericano durante un evento en Twitter, en el que reveló algunas de las políticas que pretende implementar en caso de ser elegido. El mandatario azteca consideró que varias de sus iniciativas “no respetan” a la comunidad inmigrante.

López lanzó la petición directamente a los latinos durante una de sus tradicionales conferencias matutinas. “Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto. Que no se vote por los que persiguen a migrantes, ni por los que no los respetan, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto”, afirmó.

Anteriormente, el presidente mexicano ya había declarado que las políticas “antiinmigrantes” que DeSantis impulsó en su estado tenían el propósito de darle empuje a su carrera presidencial entre los republicanos. “Como ven, no me equivoqué en que toda su politiquería sobre los migrantes fue porque quería ser el candidato de su partido”, indicó. Además, López criticó la actitud del gobernador de Florida y dijo que tanto él como sus simpatizantes “son muy hipócritas”, ya que, según consideró, persiguen a personas indocumentadas, pero “seguramente” tienen a algunas de ellas a su servicio.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrentaron por la política migratoria Lopezorbrador.org/flgovrondesantis

Durante esta misma intervención, el mandatario azteca condenó el cierre de la frontera sur que mencionó DeSantis entre las iniciativas que aplicaría en caso de llegar a la Casa Blanca en 2024. El floridense explicó que llevaría a cabo esta medida para combatir el tráfico de drogas que hacen los cárteles mexicanos, sobre todo el cruce ilegal de fentanilo. Ante esto, López le recomendó que investigara más sobre el tema, ya que, según señaló, podría tener un origen diferente e incluso la sustancia podría distribuirse al país desde el estado que él gobierna.

“(El gobernador floridense) sacó también lo mismo, lo del fentanilo, piensa que con eso va a obtener votos. Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a EE.UU. desde Asia, eso está comprobado, para que no nos culpe a nosotros”. Agregó que si continúa con ese discurso, su administración informaría al respecto para desmentir sus declaraciones. “Vamos a tener que informar a la gente, para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos”, sentenció.

Segundo llamado de López para no votar por republicanos

No es la primera vez que el mandatario azteca hace este tipo de solicitud. El pasado 12 de mayo, se lanzó en contra del senador de Louisiana John Kennedy, luego de que este declarara en una audiencia con Anne Milgram, jefa de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas e inglés), que los mexicanos se alimentarían de “comida para gatos” sin EE.UU. Su comentario detonó críticas en México, sobre todo de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones exteriores, quien calificó a Kennedy como “racista e ignorante”.

En ese momento, López Obrador también pidió a la población de EE.UU. no votar por los republicanos: “Paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, a la hora de votar, no lo hagan por candidatos como este senador Kennedy. Quien tenga un abuelo migrante, o un padre migrante, no puede apoyar estas actitudes”, señaló.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofrece un discurso durante un evento, el 13 de agosto de 2021, en la Ciudad de México (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

LA NACION