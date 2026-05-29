¿El primer ciclón tropical? Especialistas marcaron una perturbación cerca de México para los primeros días de junio

El Pacífico oriental podría registrar una señal más organizada de desarrollo tropical frente a México durante los primeros días de junio. Entre el 3 y el 9, las perspectivas extendidas del Centro de Predicción Climática (CPC, por sus siglas en inglés) marcan una zona con mayor probabilidad de formación frente a la costa suroeste de ese país.

¿Qué se pronostica para los primeros días de junio?

Las proyecciones extendidas apuntan a una ventana de posible desarrollo durante la primera semana de junio, aunque todavía no implican la formación confirmada de una tormenta. Los especialistas advierten que estos escenarios pueden cambiar con nuevas actualizaciones de los modelos y de los centros oficiales de pronóstico.

La presencia de El Niño podría impulsar una temporada más activa que el promedio en la cuenca del Pacífico oriental

Según FOX Weather, ese período coincide con el inicio habitual de la actividad más visible en la cuenca. De acuerdo con la climatología de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la primera tormenta con nombre en el Pacífico oriental suele formarse alrededor del 10 de junio.

Además, algunos modelos de largo plazo, entre ellos el Global Forecast System (GFS) estadounidense y el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) europeo, mostraron señales sobre ese posible desarrollo en sus últimas actualizaciones.

La vigilancia actual del NHC en el Pacífico oriental

Antes de ese período, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ya designó la primera zona de vigilancia tropical de 2026 en el Pacífico oriental. El área se ubica a miles de kilómetros de la costa mexicana y está asociada con tormentas eléctricas.

El organismo le asignó un 20% de probabilidad de desarrollo durante los próximos siete días. De acuerdo con FOX Weather, los pronósticos indican que el sistema permanecería sobre aguas abiertas y no tendría impacto en tierra.

Esta primera zona vigilada por el NHC no es la misma que los meteorólogos habían señalado previamente cerca de la costa suroeste de México para la primera semana de junio.

El NHC ya monitorea la primera zona con potencial de desarrollo ciclónico de la temporada 2026 en el Pacífico oriental Captura de Fox Weather

Las condiciones favorables en aguas del Pacífico oriental

Las temperaturas de la superficie del mar frente a México y hacia el Pacífico abierto se encuentran entre dos y tres grados por encima del promedio, según FOX Weather.

El calentamiento de esas aguas podría volver el ambiente más favorable para el desarrollo tropical durante las próximas semanas. En temporadas influenciadas por El Niño, la actividad del Pacífico oriental suele aumentar, aunque ese patrón no determina por sí solo el desarrollo de un sistema específico.

Según la NOAA, una temporada promedio en esa cuenca registra 15 tormentas con nombre, ocho huracanes en total y cuatro huracanes mayores. En años con El Niño desde 1990, los promedios subieron a unas 17 tormentas con nombre, nueve huracanes y cinco huracanes mayores.

El calentamiento de las aguas del Pacífico oriental podría favorecer la formación de sistemas tropicales en las próximas semanas Captura de pantalla Fox News

Qué actividad regional observó el NHC cerca del Pacífico oriental

En su discusión tropical del 28 de mayo, el NHC describió varias áreas de actividad en la región. El extremo oriental de la vaguada monzónica del Pacífico generaba convección moderada y fuerte sobre aguas del Caribe de Costa Rica y Panamá, con extensión hacia el Pacífico oriental.

Una onda tropical en el suroeste del Caribe se extendía desde aguas cercanas a Nicaragua, cruzaba el oeste de Panamá y avanzaba hacia el océano Pacífico, por lo que formaba parte del contexto regional observado por el NHC cerca de la cuenca del Pacífico oriental.