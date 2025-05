“El primero”: los titulares de los medios en EE.UU. tras el anuncio del nuevo papa norteamericano

El estadounidense Robert Prevost fue elegido este jueves 8 de mayo como nuevo Papa de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de León XIV.

Cercano a Latinoamérica por haber vivido más de 20 años en Perú y ser ciudadano de ese país, el nuevo pontífice se destaca por ser crítico de Donald Trump y se cree que, al igual que Francisco, mantendría un fuerte compromiso con los pobres y los migrantes.

Así contaron los medios de Estados Unidos la noticia del nuevo papa León XIV:

The New York Times: “An American Is Elected Pope for the First Time”

The New York Times, uno de los medios más importantes del país norteamericano con postura liberal, decidió hacer hincapié en que el nuevo Papa es estadounidense y tituló “An American Is Elected Pope for the First Time” (Un estadounidense es elegido Papa por primera vez, en español). Además de acompañar la noticia con un video del momento en el que salió a saludar, el portal remarcó que eligió el nombre León XIV y que si bien nació en Chicago, pasó gran parte de su vida fuera de Estados Unidos.

La portada de The New York Times tras el anuncio del nuevo Papa Captura TNYT

The Washington Post: “First American pope chosen”

Washington Post, otro medio con postura liberal, encabezó la portada con el titular “First American pope chosen” (El primer Papa estadounidense elegido) y señaló que el flamante líder de la Iglesia es “nativo de Chicago y será conocido como León XIV”. También acompañó la noticia con un fragmento del discurso que dio Prevost desde el balcón con su llamado a la paz mundial.

La portada de The Washington Post tras conocer que Robert Prevost es el nuevo Papa Captura TWP

The Wall Street Journal: “Cardinal Robert Francis Prevost Becomes First American Pope”

The Wall Street Journal, un medio de una línea conservadora, eligió el titular “El cardenal Robert Francis Prevost se convierte en el primer Papa estadounidense”.

En ese sentido, hizo hincapié en que será el pontífice número 267 de la historia. “Se espera que el papa León XIV, nacido en Chicago, que rara vez adoptó una postura abierta sobre los temas polarizadores de la Iglesia cuando era cardenal, sea una figura unificadora después de años de tensiones ideológicas entre las alas progresista y conservadora", se lee en el texto.

La portada de The Wall Street Journal tras el anuncio del nuevo Papa Captura TWSJ

New York Post: “Born in USA”

New York Post decidió titular la gran noticia con una frase contundente: “Born in USA” (Nacido en EE.UU., en español). El portal de noticias hizo énfasis en que se hizo historia al elegir un cardenal norteamericano y originario del Medio Oeste como el nuevo líder que tomará las riendas de la Iglesia Católica.