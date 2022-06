El príncipe Guillermo celebró sus 40 años con una actividad que solía hacer con Diana

El príncipe Guillermo cumplió 40 años este martes y lo celebró de una manera inusual, en lo que a tradiciones dentro de la realeza británica se refiere. Al dictar su propia agenda, el duque de Cambridge y segundo en la línea de sucesión al trono optó por repetir una iniciativa que solía hacer con Diana, su madre, y visitó una organización benéfica que aborda la problemática de la falta de vivienda en Reino Unido, según consignó CNN. Asimismo, a inicio de mes repartió ejemplares de The Big Issue, una revista de carácter social por las calles de Londres.

Guillermo no solo formó parte de la portada de la publicación semanal, sino que además escribió un artículo donde recordó que hace 30 años estuvo con la entonces princesa y su hermano Harry en The Passage, una fundación que brinda servicios a personas sin hogar y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El príncipe Guillermo fue portada de The Big Issue, junto a uno de los trabajadores de la publicación (Crédito: Instagram/@dukeandduchessofcambridge)

“Tenía 11 años cuando visité por primera vez un refugio para personas sin hogar con mi madre, quien en su propio estilo inimitable estaba decidida a arrojar luz sobre un problema pasado por alto e incomprendido”, manifestó el príncipe en el texto, y luego agregó que desde hace tres décadas trabaja en innumerables proyectos y es patrocinador de muchas organizaciones relacionadas con la pobreza.

El príncipe Guillermo vendió una revista de carácter social por las calles de Londres

Tanto en las redes sociales de los duques de Cambridge como en la revista, se difundieron fotos y videos donde se lo vio a Guillermo en Rochester Row, cerca de Victoria, junto a Dave Martin, un vendedor de la publicación.

El príncipe Guillermo conversó con Dave Martin, uno de los vendedores de The Big Issue, una revista británica de carácter social (Crédito: Andy Parsons/The Passage)

Gracias al trabajo que la fundación le ofreció, este hombre de 60 años “salió de las calles”, como él mismo explicó en una conversación que sostuvo con el príncipe en las oficinas de The Big Issue. “Me dio respeto. Yo era un mendigo en aquel momento. Otro vendedor me dijo que podría hacer algo mucho mejor y me llevó a la sede de la revista”, expresó Martin.

El saludo de la familia real británica por el cumpleaños del príncipe Guillermo

Desde muy temprano, las redes sociales de la realeza de Reino Unido publicaron mensajes de felicitaciones para Guillermo. Uno de ellos fue el príncipe Carlos, quien acompañó el saludo con un conjunto de fotos con las que repasó la vida del duque, desde que lo sostuvo en brazos hasta la actualidad, junto a su primer nieto, el príncipe George, tercero en la línea de sucesión al trono.

Con ocasión del cumpleaños de Guillermo, su padre, Carlos publicó en redes sociales una foto de hace 40 años con el príncipe en brazos (Crédito: Twitter/@ClarenceHouse)

Por su parte, desde la cuenta oficial de la familia real británica, se compartieron algunos datos acerca de él. “Guillermo Arthur Philip Louis es el hijo mayor del príncipe de Gales y Diana, princesa de Gales. Nació a las 21:03 el 21 de junio de 1982, en el St Mary’s Hospital, Paddington, en Londres”, se pudo leer en la publicación.

La reina Isabel II y su nieto el príncipe Guillermo, décadas atrás (Crédito: Instagram/@theroyalfamily)

No obstante, los grandes ausentes fueron los duques de Sussex, quienes hasta el momento no lo saludaron públicamente. De acuerdo con el Daily Express, es probable que el príncipe no comparta con Harry y tampoco coincidirían próximamente. Según reseñaron algunos medios, durante la celebración del Jubileo de Platino de la reina se pudo observar que se mantiene la distancia entre los hermanos.

Recientemente se anunció que dado el aumento de los casos de Covid-19 en Reino Unido, Guillermo y Kate Middleton decidieron posponer una reunión que ya estaba planeada, y con la que celebrarían los cumpleaños de ambos. Según consignó Daily Mail, entre las opciones están el Castillo de Windsor y Sandringham.