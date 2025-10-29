La promesa que Vladimir Guerrero Jr. le hizo a su padre: el dominicano Salón de la Fama en las Grandes Ligas

Vladimir Guerrero Jr. es uno de los deportistas latinos más famosos dentro de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). El beisbolista dominicano no solo es reconocido por su carrera profesional y porque actualmente compite en la Serie Mundial de 2025, sino también por una promesa que le hizo de niño a su padre, Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama y leyenda absoluta del beisbol de Grandes Ligas.

La promesa que Vladimir Guerrero Jr. le hizo a su padre

Vladimir Guerrero Jr. juega para el equipo Toronto Blue Jays en Canadá. A finales de octubre de 2025, Guerrero Jr. participará en los últimos encuentros contra Los Angeles Dodgers para coronar al campeón de la Serie Mundial .

Conseguir esta victoria sería un logro de gran importancia para Vladimir Guerrero Jr. porque esta es la primera vez que participa en la Serie Mundial. Pero también porque con ello le rendiría tributo al legado de su padre: el beisbolista Vladimir Guerrero.

Vladimir Guerrero llevaba a su hijo a sus juegos en las Grandes Ligas (Facebook/Toronto Blue Jays)

“Yo fui a la Serie Mundial a los 35, así que estoy feliz de que 15 años después mi hijo haya podido llegar mucho más rápido”, contó Guerrero en una entrevista con el sitio oficial de la MLB. Guerrero Jr. tiene 26 años.

En 2010, Guerrero padre jugaba para Texas Rangers y compitieron contra San Francisco Giants en el torneo máximo de la MLB. Su hijo de 11 años estuvo presente en las gradas para animarlo.

Rangers perdió el campeonato y Guerrero nunca volvió a participar en una Serie Mundial. Vladimir Guerrero fue incluido en el Salón de la Fama Nacional de Béisbol en 2018, pero para su hijo, todavía había un sueño pendiente por cumplir.

“Mi papá nunca ganó uno. Desde pequeño, siempre he dicho que si gano una Serie Mundial, le voy a dar el anillo a mi papá”, compartió Vladimir Guerrero Jr. con MLB. “Le voy a decir: ‘papi, mándame la medida de tu anillo’”.

Vladimir Guerrero Jr. sorprendió a la MLB con su talento y no por su apellido

De acuerdo con MLB, Vladimir Guerrero Jr. nació el 16 de marzo de 1999 en la ciudad de Montreal, en Quebec, Canadá. Fue en ese mismo lugar donde su padre jugó la mayor parte de su carrera profesional.

"¡Este pequeño juega hoy su primer partido de la Serie Mundial!", escribió Toronto Blue Jays en sus redes sociales el 24 de octubre (Facebook/Toronto Blue Jays)

Guerrero Jr. tenía 14 años cuando Alex Anthopoulos, el entonces gerente general de Toronto Blue Jays, lo vio por primera vez sobre el campo, reportó Toronto Star.

“No sabíamos los nombres de nadie, solo eran estos niños bateando. Y entonces Vlad se acercó y simplemente bateó las pelotas, con un swing suelto, rápido y fácil”, recordó Anthopoulos.

El gerente general de Blue Jays no tenía idea de quién era ese chico tan hábil hasta que preguntó por él y le dijeron que se trataba del hijo de Vladimir Guerrero.

Una propuesta millonaria para Guerrero Jr.

Alex Anthopoulos quedó tan sorprendido con el desempeño de Vladimir Guerrero Jr. que decidió no perderle la pista. Fue en 2015 cuando se liberó una posición ideal para Guerrero Jr. y, gracias a su rendimiento en los entrenamientos, convenció al resto del equipo de que merecía un lugar con ellos.

Vladimir Guerrero Jr. desea que Canadá gane la Serie Mundial y planea regalarle el anillo a su padre (Facebook/Toronto Blue Jays)

Según Toronto Star, ese mismo año, Blue Jays le hizo una oferta al joven de 16 años por 3,9 millones de dólares. La cantidad fue aún más impresionante al compararla con la historia de su padre. Cuando Vladimir Guerrero firmó con Montreal Expos en 1993, su contrato tuvo un valor de 2100 dólares.

Guerrero padre se siente contento tan solo con ver los logros que ha conseguido su hijo. También le reveló a la MLB que a él le gustaría que el anillo de la Serie Mundial de Guerrero Jr. tuviera otro destino.

“Si él gana la Serie Mundial, él es quien la ganaría”, expresó Guerrero. “Lo más importante que puede hacer es que, en mi pueblo, Don Gregorio en Nizao, ningún jugador de allí ha ganado una todavía. Eso sería lo más grande: llevar un anillo a ese pueblo”.