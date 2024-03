Escuchar

Un proyecto de ley, que obligaría a los departamentos policiales del estado de Georgia a cooperar con las autoridades federales para identificar, arrestar y detener a los migrantes sin papeles, avanza en la legislatura estatal, impulsado por los republicanos de la Cámara Baja que apoyan la iniciativa.

En ese sentido, el Comité de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Georgia (Public Safety and Homeland Security) aprobó el proyecto de ley 1105, también conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales de Georgia, que ahora se someterá a la consideración del pleno de la Cámara.

El proyecto de ley instaría a las autoridades policiales a consultarles el estatus migratorio a quienes no parezcan residentes legales Facebook U.S. Customs and Border Protection

Con esta iniciativa de ley, también se convertiría en culpables de un delito menor a los sheriffs que no verifiquen el estatus migratorio de los sospechosos. Incluso, se podrían negar fondos estatales a las cárceles.

Además, el proyecto de ley también requeriría que todos los departamentos policiales estatales publiquen un informe cada 90 días, detallando datos sobre “el estatus migratorio, los delitos y los países de origen de los reclusos que no son ciudadanos estadounidenses, que están confinados bajo la autoridad del departamento y respecto de quienes el Servicio de Inmigración de Estados Unidos y la División de Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional ha emitido órdenes de detención de inmigración”.

El crimen que impulsó la votación de una ley contra inmigrantes en Georgia

La Cámara votó 97-74 a favor el proyecto de ley 1105, luego de que la policía acusara al presunto inmigrante ilegal de Venezuela, José Ibarra, de matar a golpes a un estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia. El detenido fue acusado de agresión y asesinato contra Laken Riley, de 22 años, informó ABC News.

José Ibarra, acusado de asesinato y agresión por la muerte de Laken Riley, de 22 años (Policía del Condado Clarke vía AP)

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría cruzado ilegalmente a EE.UU. en 2022 y hasta el momento se desconoce cuál es su estatus migratorio. En otro informe de Los Angeles Times, se dio a conocer que el hermano del acusado residía en el país con papeles falsificados.

Tras el incidente, autoridades de la Universidad de Georgia anunciaron que invertirán 7,3 millones de dólares para mejorar la seguridad del campus, mientras que los republicanos de la Cámara de Representantes solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que proporcione información del acusado.

Los demócratas de Georgia: ¿qué dicen sobre el proyecto de ley migratorio?

De aprobarse el proyecto de ley 1105, Georgia se alinearía con otros estados que tienen leyes más severas contra los inmigrantes, como es el caso de Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, impulsa la controversial ley SB4 para diminuir el cruce ilegal de migrantes a través de la frontera.

Brian Porter Kemp, empresario, político y actual gobernador de Georgia, Estados Unidos (Matthew Pearson/WABE via AP)

“Queremos justicia por lo que le pasó a Laken Riley. No queremos que personas violentas que están aquí legalmente o no legalmente estén en las calles”, comentó Esther Panitch, representante demócrata de la ciudad Sandy Springs. Sin embargo, aclaró: “Pero este proyecto de ley no lo logrará. No cerrará nuestras fronteras. No nos hará más seguros ni hará que las mujeres estén más seguras”.

Rey Martínez, un republicano latino de la ciudad de Loganville, dijo que su partido solo va por los criminales. “No estamos detrás de los inmigrantes. No los perseguimos. Lo que perseguimos son a estas personas que cometen delitos. Eso es lo que buscamos”, explicó el político, según ABC News.